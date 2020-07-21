Daha sıkı ve dik göğüslerin sırrı belli oldu! Tüm mankenler bunları uyguluyormuş...

Bir kadın hayatı boyunca sık sık hormonal değişimler ve kilo dalgalanmaları yaşar. Bu sürede göğüslerinin sarkması çok doğaldır. Mesela hamilelik ve emzirme gibi olaylar göğüslerin büyümesine ve ağırlığı arttıkça kasların gevşemesine sebep olur. Bunun dışında büyük göğüslerin, yer çekiminin etkisiyle zaman içinde aşağı çekilme ihtimalleri daha yüksek. Tabii ki menopoz dönemi, östrojen hormonunun azaldığı dönemlerden biri olduğundan bu sırada göğüslerde sarkma oluşur. Özet olarak vücudun yaşlanmasının önüne geçemezsiniz. Ama bazı yöntemler ile onların daha sıkı ve dik kalmasını sağlayabilirsiniz...
DOĞRU SÜTYEN TERCİHİ
Tercih edilen herhangi bir yanlış sütyen, göğüslerin sarkmasına sebep olur. Özellikle gerçek beden ölçülerinizden büyük bir sütyen takmak onların daha dolgun görünmesini sağlayabilir. Ama göğüslerin dik görüntüsünü kesinlikle bozar. Bunun yanında sütyenlerin kullanım yerlerine göre birçok çeşidi vardır. Bunlara da dikkat etmelisiniz. Örneğin, spor yaparken mutlaka ona uygun bir sütyen tercih edin.
SICAK - SOĞUK SU
Bu yöntem göğüslerinizin sarkmaması adına uygulanan bir yöntem olmanın dışında, uyguladığınız alandaki ağrılara da çok iyi gelir. Yapmanız gereken, duş başlığı yardımı ile göğüslerinizin üzerine bir süre soğuk su tutmak. Ardından 2 dakika kadar ılık su uygulayın. Bu işlemi 10 dakika kadar tekrarlamalısınız. Bu sayede kan dolaşımı hızlanacak ve göğüsleriniz daha gergin hale gelecektir.
GÖĞÜS EGZERSİZLERİ
Bazı egzersizler, meme dokularının sert ve diri kalmasına yardım eder. Şimdi vereceğimiz öneriyi evde rahatça deneyebilirsiniz. Öncelikle derin bir nefes alın ve arkanıza yaslanın. Avuç içlerinizi birleştirip göğüs hizasında dirsekleriniz dik olacak şekilde yerleştirin. Ellerinizi o şekilde bir süre birbirine bastırın ve bırakın. Bu hareketi, gün içerisinden sık sık tekrarlayın.
GÖĞÜS MASAJI
Bu da hayat kurtaran yöntemlerden biridir. Avucunuza 10 damla sandal ağacı yağı ve 100 ml argan yapı karışımını sürün. Eliniz göğüs ucunun üstünde olacak şekilde dairesel hareketlerle kolunuz yorulana kadar masaj yapın. Bu sayede meme dokunuz sıkılaşacaktır.
BUNLARDAN VAZGEÇİN
Yapmadığınız şeyler dışında yaptığınız şeyler yüzünden de göğüsleriniz sarkıyor olabilir. Mesela, yüz üstü uyumak. Erken sarkan göğüslerin en basit sebeplerinden biri de budur. Bunun yanında şok diyetler, sigara gibi vücudunuzun dengesini bozacak eylemler, göğüslerinizin dik ve sıkı kalmasına birer engeldir.
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