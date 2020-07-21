Daha sıkı ve dik göğüslerin sırrı belli oldu! Tüm mankenler bunları uyguluyormuş...

Bir kadın hayatı boyunca sık sık hormonal değişimler ve kilo dalgalanmaları yaşar. Bu sürede göğüslerinin sarkması çok doğaldır. Mesela hamilelik ve emzirme gibi olaylar göğüslerin büyümesine ve ağırlığı arttıkça kasların gevşemesine sebep olur. Bunun dışında büyük göğüslerin, yer çekiminin etkisiyle zaman içinde aşağı çekilme ihtimalleri daha yüksek. Tabii ki menopoz dönemi, östrojen hormonunun azaldığı dönemlerden biri olduğundan bu sırada göğüslerde sarkma oluşur. Özet olarak vücudun yaşlanmasının önüne geçemezsiniz. Ama bazı yöntemler ile onların daha sıkı ve dik kalmasını sağlayabilirsiniz...

DOĞRU SÜTYEN TERCİHİ

Tercih edilen herhangi bir yanlış sütyen, göğüslerin sarkmasına sebep olur. Özellikle gerçek beden ölçülerinizden büyük bir sütyen takmak onların daha dolgun görünmesini sağlayabilir. Ama göğüslerin dik görüntüsünü kesinlikle bozar. Bunun yanında sütyenlerin kullanım yerlerine göre birçok çeşidi vardır. Bunlara da dikkat etmelisiniz. Örneğin, spor yaparken mutlaka ona uygun bir sütyen tercih edin.