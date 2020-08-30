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Daha yalın ve sade bir hayat sürmek istiyorsanız ilk olarak...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Stresten uzaklaşmak ve hayattan daha çok zevk almak için sade yaşam kurallarını benimseyebilirsiniz. Bunu; alışkanlıklarınızda, yaşam alanınızda ve düşüncelerinizde bazı ufak değişiklikler ile gerçekleştirebilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Öyleyse, sade bir yaşam sürmek için ipuçları sunduğumuz bu yazıyı incelemelisiniz!

Daha yalın ve sade bir hayat sürmek istiyorsanız ilk olarak...

İş yükü, sosyal olma alışkanlığı, ev ve aile sorumluluğu, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş tutkusu gibi nedenler yaşamınızı daha da karmaşık hale getirebilir. Bazen kendinizi bunalmış ve çaresiz hissedebilirsiniz. Sade bir yaşam sürmek size de ilgi çekici geliyorsa, aşağıdaki önerileri değerlendirebilirsiniz.

ZAMANINIZI PLANLAYIN

Bazen gün içinde yapacak çok işiniz var gibi görünebilir. Tamamlamanız gereken tüm görevleri düşünmek zihninizi yorabilir. Plan yaparak stres düzeyini azaltabilir ve zamanınızı daha iyi kullanabilirsiniz.

ERTELEMEYİN

Programlı yaşamak, sade yaşam kurallarından biri. Sonraya ertelemek yerine, şimdiki zamanda daha fazla iş hallettiğinizde kendinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Erteleme alışkanlığı, vaktinizin boşa gitmesine neden olurken çok sayıda işin birikmesine de yol açabilir.

SAĞLIĞINIZA ÖZEN GÖSTERİN

Bedensel açıdan sağlıklı olmak, zihinsel sağlığı da beraberinde getirir. Uzun saatler boyunca TV izlemenin, internette gezinmenin ve telefonla vakit harcamanın depresyonu artırdığını gösteren çok sayıda araştırma var. Tüm bunların yerine egzersiz yaparak zamanınızı değerlendirebilir, zihin ve beden sağlığınızı koruyabilirsiniz.

GÜNÜNÜZE ODAKLANIN

Dünü düşünmek ve geleceğe odaklanmak, şimdiki zamanı kaçırmanıza neden olabilir. Yaptığınız hatalar, pişmanlıklarınız veya gelecekte neler yaşayacağınızı düşünmeniz, zihninizi yorabilir. Günün çoğunda şimdiye odaklanabilir ve planlı yaşamaya özen gösterebilirsiniz.

KULLANMADIĞINIZ EŞYALARDAN KURTULUN

Hayatınızı daha da karmaşık hale dönüştüren bazı eşyalardan kurtulmalısınız. Belki de yıllardır kullanmadığınız eşyalar var. Evinizde yer kaplayan öğeleri ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz.

YARATICI YÖNÜNÜZÜ KEŞFEDİN

Sade yaşam ipuçlarından biri de, yaratıcı yönünüze odaklanmanız. Belki de en eğlenceli kısmı bu olabilir. Yazmak, çizmek, enstrüman çalmak ve tasarlamak gibi bazı eylemler sayesinde günlük problemlerinizden bir an olsun uzaklaşırken, aynı zamanda eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

MÜZİK DİNLEYİN

Müzik ile ruh halinizi yükseltebilirsiniz. Bununla birlikte müzik, duygularınızla bağlantı kurmanın en kolay yollarından biri.

NEYE DEĞER VERDİĞİNİZİ BİLİN

Pek çok insan, neye değer verdiğinin farkında olmadan toplumun dayattıklarını yapmakla meşgul. Kendiniz için hayatta neyin değerli olduğunu bilmelisiniz. Ne yapmak istediğinizi bilirseniz, önceliklerinize göre hareket etmek daha da kolaylaşır.

BAŞARININ NE OLDUĞUNA KARAR VERİN

Karşılaştırma yapmak, oldukça etkileyici faktör. Başkalarının öne çıkan özellikleri ile kendinizi karşılaştırırsanız, olumsuz hissedebilirsiniz. Başarıyı kendiniz için tanımladığınızda ve planlarınızı buna göre yaptığınızda, sade bir yaşam sürmek kolaylaşabilir.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINIZI SINIRLANDIRIN

Sosyal medyada aşırı zaman harcamak, günlük görevlerinizin aksamasına neden olabilir. Bu da bazı dönemler yoğun olmanıza yol açar. Sosyal medya her ne kadar popüler olsa da, aşırı kullanıldığında büyük zararlar verebilir.

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