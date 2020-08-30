Daha yalın ve sade bir hayat sürmek istiyorsanız ilk olarak...

İş yükü, sosyal olma alışkanlığı, ev ve aile sorumluluğu, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş tutkusu gibi nedenler yaşamınızı daha da karmaşık hale getirebilir. Bazen kendinizi bunalmış ve çaresiz hissedebilirsiniz. Sade bir yaşam sürmek size de ilgi çekici geliyorsa, aşağıdaki önerileri değerlendirebilirsiniz.

ZAMANINIZI PLANLAYIN

Bazen gün içinde yapacak çok işiniz var gibi görünebilir. Tamamlamanız gereken tüm görevleri düşünmek zihninizi yorabilir. Plan yaparak stres düzeyini azaltabilir ve zamanınızı daha iyi kullanabilirsiniz.

ERTELEMEYİN

Programlı yaşamak, sade yaşam kurallarından biri. Sonraya ertelemek yerine, şimdiki zamanda daha fazla iş hallettiğinizde kendinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Erteleme alışkanlığı, vaktinizin boşa gitmesine neden olurken çok sayıda işin birikmesine de yol açabilir.

SAĞLIĞINIZA ÖZEN GÖSTERİN

Bedensel açıdan sağlıklı olmak, zihinsel sağlığı da beraberinde getirir. Uzun saatler boyunca TV izlemenin, internette gezinmenin ve telefonla vakit harcamanın depresyonu artırdığını gösteren çok sayıda araştırma var. Tüm bunların yerine egzersiz yaparak zamanınızı değerlendirebilir, zihin ve beden sağlığınızı koruyabilirsiniz.