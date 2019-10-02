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Daktiloyu müzik aleti yaptı, Alman Konsolosluğunda konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğunda dün akşam Monheim ile Ataşehir Gençlik Senfoni Orkestraları sahne aldı.

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğunda dün akşam Monheim ile Ataşehir Gençlik Senfoni Orkestraları sahne aldı. Konserde daktiloyu müzik enstrümanı gibi kullanan çocuk da diğer müzisyenlere eşlik etti. Konseri izlemeye gelenler çocuğun daktiloyla yaptığı müziği hayranlıkla izledi.
Ataşehir Belediyesi’nin 2014 yılında kurduğu Gençlik Senfoni Orkestrası dün akşam Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Monheim Gençlik Senfoni Orkestrasıyla birlikte konser verdi. Türk ve Alman gençlerden oluşan 50 kişilik orkestranın performansı görülmeye değerdi. Konserde alışılmışın dışında sahneler vardı. Çocuklardan biri orkestraya daktiloyla eşlik etti. Dile gelen daktilo, klasik müziğe farklı bir renk kattı. Bu sıradışı konser, Türk ve Alman konuklardan büyük beğeni aldı.

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