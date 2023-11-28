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Dalgalar arasında resim çekerken az kalsın canından oluyordu

28.11.2023 14:07 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Araklı ilçesinde dün sahilde cep telefonu ile fırtınada dalgaları çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç az kalsın dalgalara kapılarak canından oluyordu.

Ayaz Ali Kethüda, sosyal medyada resim ve görüntü paylaşmak için arkadaşı ile birlikte fırtınada dalgaları çekmeye Araklı ilçe sahiline gitti. Burada görüntü ve resim almaya başlayan Kethüda, bir anda gelen dalga ile neye uğradığını şaşırdı. Dengesini kaybederek yere düşen ve büyük korku ve panik yaşayan Ayaz Ali Kethüda ardından hemen ayağa kalkarak kamelyadaki arkadaşının yanına gitti. O anlar çevredeki başka bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Araklı ilçesinde bir berber dükkanında çırak olarak çalışan Ayaz Ali Kethüda, yaşadığı o korku dolu anları anlatarak “Video çekerken ayaklarım birden yerden kesildi. O sırada bulutları odaklandım denizi görmedim. Bir anda boyumu aşan dalga çıktı artık ben gittim diye düşündüm. Dalga beni vurunca takla attım. Sonra tekrar dönüp ustamın emaneti olan bisikleti dalgalar arasında alıp oradan çıkıp dükkana geldim” dedi.

(İHA)

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