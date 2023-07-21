Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Damat düğünde kayınpederiyle dans etmek istedi! İşler bir anda kontrolden çıktı... Kucağına alıp ters döndürdü

Damat düğünde kayınpederiyle dans etmek istedi! İşler bir anda kontrolden çıktı... Kucağına alıp ters döndürdü

21.07.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam’da kaydedilen bir düğün töreninde damat kayınpederiyle dans etmek istedi. Ancak ikilinin dansı bir anda adeta akrobatik bir gösteriye dönüştü. Damat kayınpederinin şaşkınlık dolu bakışlarına aldırış etmeden onu kucağına alarak baş aşağı çevirdi. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Vietnam’da bir düğün törenine damat ve kayınpederinin dans performansı damga vurdu. İkili piste çıktığında başlarda sakin bir şekilde dans etti. Ancak damat kendisini müziğin ritmine fazlaca kaptırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kayınpederini kucağına alan damat onu baş aşağıya tutarak çevirmeye başladı.

DAVETLİLER KORKUYLA İZLEDİ

1

Herhangi bir kareografi olmadan damat ve kayınpederinin doğal bir şekilde gerçekleştirdikleri dans performansı davetlilerin korku dolu bakışlarıyle gerçekleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kızın babasını şimdiden psikolojik olarak yaraladın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle yumuşak davranmıyorsun. Bu berbat” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

 Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

 Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

 Nedimeler coştukça coştu! Twerk yapıp iç çamaşırlarını gösterdiler

Nedimeler coştukça coştu! Twerk yapıp iç çamaşırlarını gösterdiler

 Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mide bulandıran olay! Sevgilisinin telefonunda tecavüz videosunu bulduMide bulandıran olay! Sevgilisinin telefonunda tecavüz videosunu buldu
İddialı tişörtüyle polislere seslendi! Gözaltı protestosu: Yanlış yapmadıİddialı tişörtüyle polislere seslendi! Gözaltı protestosu: Yanlış yapmadı
Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...
Anahtar Kelimeler:
Dans Vietnam düğün damat

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakalandı

Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakalandı

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Günün Videosu

Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!
Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.