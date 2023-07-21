Damat düğünde kayınpederiyle dans etmek istedi! İşler bir anda kontrolden çıktı... Kucağına alıp ters döndürdü

Vietnam’da bir düğün törenine damat ve kayınpederinin dans performansı damga vurdu. İkili piste çıktığında başlarda sakin bir şekilde dans etti. Ancak damat kendisini müziğin ritmine fazlaca kaptırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kayınpederini kucağına alan damat onu baş aşağıya tutarak çevirmeye başladı.

DAVETLİLER KORKUYLA İZLEDİ

Herhangi bir kareografi olmadan damat ve kayınpederinin doğal bir şekilde gerçekleştirdikleri dans performansı davetlilerin korku dolu bakışlarıyle gerçekleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kızın babasını şimdiden psikolojik olarak yaraladın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle yumuşak davranmıyorsun. Bu berbat” yorumunu ekledi.