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Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 07:56 | Son Güncelleme

Danimarka hükümetinde ortaya çıkan skandal ülkenin Savunma Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Yapılan araştırmalar doğrultusunda Genelkurmay Başkanı Hans-Christian Mathiesen'in sevgilisini binbaşı yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine, konu ile ilgili adli soruşturma başlatmaya hazırlanan Danimarka Savunma Bakanlığı, Hans-Christian Mathiesen'in yakınlarına ayrıcalık tanıması (nepotizm) suçu kapsamıyla yargılanacağını söyledi.

Savunma Bakanlığı Denetleme Birimi akraba veya adam kayırma, öznel ve adil olmayan şekilde yapılan ayrımcılık iddiaları üzerine 19 Ekim'de Genelkurmay Başkanı hakkında araştırma başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda Hans-Christian Mathiesen'in sevgilisini kayırdığı doğrulanınca elde edilen deliller doğrultusunda Genelkurmay Başkanı hakkında adli soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

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SEVGİLİSİNİ BİNBAŞI YAPTI

SEVGİLİSİNİ BİNBAŞI YAPTI
Denetleme biriminin yaptığı araştırmalar sonucunda Genelkurmay Başkanı Mathiesen’in sevgilisine binbaşı rütbesi verebilmek için ‘uluslararası misyonlarda görev yapmış olma zorunluluğunu’ kaldırttığını tespit etti. Araştırmada Genelkurmay Başkanı’nın ayrıca sevgilisi için askeriyede bir ofis açtığı ve bu ofiste de onu yetkilendirildiği sonucuna ulaştı.
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SAVUNMA BAKANI FREDERİKSEN'DEN AÇIKLAMA

SAVUNMA BAKANI FREDERİKSEN'DEN AÇIKLAMA
Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen yaptığı açıklamada konuyu yakından takip ettiğini belirtirken, soruşturmanın sonucunda kamuoyunu bilgilendireceklerini vurguladı. Frederiksen Genelkurmay Başkanı'nın istifa edip etmeyeceği sorularını ise yanıtsız bıraktı.
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Öte yandan Mathiesen’in geçici süre ile zorunlu izne ayrıldığı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Hans-Christian Mathiesen binbaşı

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