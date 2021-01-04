HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Danimarka'daki silahlı saldırıda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Danimarka'daki silahlı saldırıda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

04.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Danimarka'daki silahlı saldırıda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Danimarka'da, başkent Kopenhag'ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde yer alan Hilleröd şehrinde, hafta sonu meydana gelen silahlı saldırıda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Danimarka'da, Ekstra Bladet gazetesinin haberine göre, dün akşam saatlerinde, Türk vatandaşı 38 yaşındaki C.K. ile 21 yaşında olduğu öğrenilen yaralı bir kişi, kimlikleri açıklanmayan 2 kişi tarafından kaportasında kurşun izleri bulunan bir araçla Hilleröd'daki Kuzey Sjaelland hastanesine getirildi.

C.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı kişinin ise ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. C.K'nin, NNV adlı çete mensubu olduğu ve daha önce suç örgütü Bandidos ile Brothas adlı sokak çetelerinde de yer aldığı iddia edildi. Konya'nın Kulu ilçesi doğumlu olan C.K'nin, yaşları 1 ile 12 arasında değişen 5 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kuzey Sjaelland polisi, muhtemel görgü tanıklarını iş birliğine çağırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk İHA'lara övgüUkrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk İHA'lara övgü
Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı yapılacak!Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu!

MasterChef şampiyonu belli oldu!

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Endonezya’da çocuk tacizcilerine yönelik kimyasal hadım cezasına onay

Endonezya’da çocuk tacizcilerine yönelik kimyasal hadım cezasına onay

Fransa'da 1 haftada yalnızca 450 kişi aşılanabildi: Sosyal medyada alay konusu oldu

Fransa'da 1 haftada yalnızca 450 kişi aşılanabildi!

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk İHA'lara övgü

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk İHA'lara övgü

Japonya Başbakanı: Sadece erkekler tahta çıkmalı

Japonya Başbakanı: Sadece erkekler tahta çıkmalı

Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı

Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı

ABD'de işten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı

ABD'de işten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.