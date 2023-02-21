Danla Bilic'e söylenen söz Hayal Köseoğlu'nu çıldırttı! "Sorumlulara soracaksınız"

Beyaz TV kanalı muhabirinin Danla Bilic'e "Gayet iyisiniz, bu süreci de gayet hızlı atlatıyorsunuz" sözleri tepki çekti.

Bilic bu anları paylaşarak “Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlıyayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Sırası değil demem gereken her şeye tam sırası diyorum unutmamak için. Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhattabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil" dedi.

Danla Bilic'e söylenen sözler oyuncu Hayal Köseoğlu'nu da kızdırdı.

Oyuncu o anları paylaşarak "Sorumlulara soracaksınız bu soruları yiyorsa... Herkes gücü yettiğine yok bundan sonra" dedi.



