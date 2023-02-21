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Danla Bilic'e söylenen söz Hayal Köseoğlu'nu çıldırttı! "Sorumlulara soracaksınız"

21.02.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic bir yemek çıkışında muhabirin "Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz” sorusu üzerine şoke oldu. Bilic'e pek çok destek mesajı gelirken oyuncu Hayal Köseoğlu da muhabirin sözleri sonrası çileden çıktı.

Danla Bilic'e söylenen söz Hayal Köseoğlu'nu çıldırttı! "Sorumlulara soracaksınız"

Beyaz TV kanalı muhabirinin Danla Bilic'e "Gayet iyisiniz, bu süreci de gayet hızlı atlatıyorsunuz" sözleri tepki çekti.

Bilic bu anları paylaşarak “Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlıyayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Sırası değil demem gereken her şeye tam sırası diyorum unutmamak için. Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhattabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil" dedi.

Danla Bilic'e söylenen sözler oyuncu Hayal Köseoğlu'nu da kızdırdı.

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Oyuncu o anları paylaşarak "Sorumlulara soracaksınız bu soruları yiyorsa... Herkes gücü yettiğine yok bundan sonra" dedi.

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