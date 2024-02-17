Dans ederek kişisel gelişim tavsiyesi veren psikolog sosyal medyayı ikiye böldü! Beğenen de oldu eleştirenler de...

Uzman Klinik Psikolog Selin Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımı viral oldu. Binlerce izlenmeye ulaşan görüntülerde takipçileri için geçmişteki acılarını unutmak adına tavsiyeler veren kadının dans ettiği anlar çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları dans ettiği anları beğenirken bazıları ise eleştiri oklarını yöneltti.

Çiçekli bir elbiseyle dans ederek kişisel gelişim tüyosu veren psikolog gönderisine, "Hepimiz insanız hatalarımız, yanlışlarımız ve hayal kırıklıklarımız olacak ama en önemlisi pes etmeden en güçlü halimizle yola devam etmek! Şimdi gözyaşlarını sil ve anı hisset! Sen değerlisin" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Enerjiniz hep yüksek hep güzel pozitif mükemmelsiniz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Pandemi mezunu" yorumunu ekledi.