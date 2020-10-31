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Darp edilen şahıs kanlar içinde yerde yatarken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 22:49 | Son Güncelleme

Aksaray’da kimliği belirsiz 2 kişi tarafından darp edilen şahıs kanlar içinde yerde yatarken bulunarak, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi.

Darp edilen şahıs kanlar içinde yerde yatarken bulundu

Aksaray’da kimliği belirsiz 2 kişi tarafından darp edilen şahıs kanlar içinde yerde yatarken bulunarak, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi Halil Y. (29) ile yolda giderken bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darp edilen Halil Y. kanlar içinde yere yığıldı. Kaldırım kenarında kanlar içinde yerde yatan şahsı çevredeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı şahıs burada tedavi altına alınırken, polis ekipleri olaya karışan şahısları çevrede aramaya başladı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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