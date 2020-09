David Tennant, Doctor Who serisine geri dönmeye hazırlanıyor

Acımasızlıkları ile tüm galaksiye nam salan Dalek’ler, Doktor ve arkadaşlarına yüzyıllar boyu acı çektirmişti. 1988’de Zaman Lordları, Doktor’u (Tom Baker’in 4. Doktor’u) Dalek’lerin yaratılışını engellemek için görevlendirmiş fakat Doktor başarısız olmuştu. 2005’te dizi yeniden başladığında Zaman Lordları’nın korkularının ne kadar doğru olduğunu öğrenmiştik. Zaman Savaşı adı verilen ve bütün evrende dövüşülen bir savaş sonucu Dalek’ler Zaman Lordları’nın sonunu getirmişti. Zaman Savaşı, 2013’teki The Day of the Doctor bölümüne kadar neler yaşandığını asla öğrenemediğimiz bir gizemdi.

BBC’nin kült dizisi Doctor Who, bu sefer radyo serisi olarak hayranlarına ulaşmayı hedefliyor. Big Finish yeni bir Doctor Who radyo dizisi duyurdu. Dalek Universe adı verilen yeni seri David Tennant tarafından canlandırılan 10. Doktor’un Zaman Savaşı’ndaki maceralarını anlatacak. 57 yıllık dizinin en korkulan düşmanlarından olan Dalek’ler Zaman Savaşı’nda düşmanlarıyla birlikte yok olmuş fakat sonrasında yavaş yavaş güçlerine geri kavuşmuştu.

The Day of the Doctor’la birlikte Zaman Savaşı’nın arkasındaki gerçekleri öğrenmiştik fakat bütün o dönem birden fazla (kesin olarak 13) Doktor’un aynı anda bir bölgede bulunması zamanı yıprattığı için yolculuk yapılması imkânsız bir yer hâline gelmişti. Big Finish’in iki yeni radyo dizisiyle bu kurallar esnemeye başladı. Önce Time Lord Victorious ve şimdi de Dalek Universe ile Zaman Savaşı’nın gizli kalmış köşelerini gezmeye devam ediyoruz. 10. Doktor’un Zaman Savaşı’nın başlangıcından hemen önce, Dalek’lerin en güçlü döneminde tıkılı kaldığı bir süreci anlatacak radyo dizisi 9 bölümden oluşacak. Hikâyeler arasında bir bütünlük olmayacak, her bölüm kendi başına bir hikâye anlatacak. David Tennant 7 sene sonra Doctor Who’ya dönmek için heyecanlı:

“Büyük, epik bir geriye dönüş bu. Çocukken okulun tatil olduğu günlerde yayınlanan kısa Flash Gordon bölümlerini hatırlatıyor.”