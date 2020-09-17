David Tennant, Doctor Who serisine geri dönmeye hazırlanıyor

BBC’nin kült dizisi Doctor Who, bu sefer radyo serisi olarak hayranlarına ulaşmayı hedefliyor. Big Finish yeni bir Doctor Who radyo dizisi duyurdu. Dalek Universe adı verilen yeni seri David Tennant tarafından canlandırılan 10. Doktor’un Zaman Savaşı’ndaki maceralarını anlatacak. 57 yıllık dizinin en korkulan düşmanlarından olan Dalek’ler Zaman Savaşı’nda düşmanlarıyla birlikte yok olmuş fakat sonrasında yavaş yavaş güçlerine geri kavuşmuştu.

Acımasızlıkları ile tüm galaksiye nam salan Dalek’ler, Doktor ve arkadaşlarına yüzyıllar boyu acı çektirmişti. 1988’de Zaman Lordları, Doktor’u (Tom Baker’in 4. Doktor’u) Dalek’lerin yaratılışını engellemek için görevlendirmiş fakat Doktor başarısız olmuştu. 2005’te dizi yeniden başladığında Zaman Lordları’nın korkularının ne kadar doğru olduğunu öğrenmiştik. Zaman Savaşı adı verilen ve bütün evrende dövüşülen bir savaş sonucu Dalek’ler Zaman Lordları’nın sonunu getirmişti. Zaman Savaşı, 2013’teki The Day of the Doctor bölümüne kadar neler yaşandığını asla öğrenemediğimiz bir gizemdi.