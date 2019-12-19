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Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 19:26 | Son Güncelleme

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan Gelecek Partisi (GP) Kurucular Kurulu Toplantısı'nda genel başkanlığa seçildi. Davutoğlu, milletvekili transferi tartışmalarıyla ilgili, "Siyasette doğal olmayan yöntemlere başvurmadım, ihtiyaç da olacağını düşünmüyorum" dedi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan Gelecek Partisi (GP) Kurucular Kurulu Toplantısı'nda genel başkanlığa seçildi. Davutoğlu, milletvekili transferi tartışmalarıyla ilgili, "Siyasette doğal olmayan yöntemlere başvurmadım, ihtiyaç da olacağını düşünmüyorum" dedi.
Ankara'da toplanan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Toplantısı'nda, eski başbakan Ahmet Davutoğlu, genel başkan seçildi. Ahmet Davutoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Kurucular Kurulu'yla bir araya geldiklerini, 1 haftanın değerlendirmesini yaptıklarını ve kendisinin genel başkan seçildiğini söyledi. Davutoğlu, partisinin birinci görevinin kurumsallaşmayı sağlamak olduğunu belirterek, parti yönetimi, parti disiplin kurulu ve parti etik kurulunun da belirleneceğini kaydetti. Davutoğlu, parti tüzüğüne koydukları bir maddeyle, bakanlıklara muadil başkanlıklar oluşturduklarını belirterek Türkiye'deki en büyük eksikliğin denetim eksikliği olduğunu söyledi.
'ÖNCE MİLLETİMİZ'
Ahmet Davutoğlu, "Bu yola çıkarken Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir polemiğe girmemeye özen göstereceğim. Sayın Cumhurbaşkanı düşen bir yaprak görmüş, biz ise bahar müjdecisini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı bıraktığım konuma yorumuna gelince, bir kriz doğmasın diye bütün acımı içime gömerek o konuşmayı yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı benim kadim dostumdur, bu dostluk bozulmasın diye yaptım. Ben verdiğim sözden geri dönmedim. Sözüme her zaman riayet ettim" dedi.
Davutoğlu, partisinin kuruluş toplantısında güçlendirilmiş parlamenter sistem çağrısında bulunmasına rağmen, kendisinin başbakanlığı döneminde referandum sürecine gidildiği yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Ben 2017 referandumunda, bu paketin Türkiye'ye zarar vereceği kanaatindeydim. Bunu Sayın Binali Yıldırım'a ve Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettim. 'Kampanyada bulunamam' dedim ve katılmadım. Milletimizin kararına saygı göstermek ayrı şeydir, kanaat ifade etmek ayrı şeydir. Elimden gelen çabayı gösterdim; ama maalesef dinlenmedi" diye konuştu.
Ahmet Davutoğlu, milletvekili transferi tartışmalarıyla ilgili, "Siyasette doğal olmayan yöntemlere başvurmadım, ihtiyaç da olacağını düşünmüyorum. Hiçbir şeye ihtiyaç olmadan milletimizin huzuruna çıkacağımıza inanıyorum. Hiç kimseyi dışlamıyoruz. Kendi çizgimizde gidiyoruz, herhangi bir yere eklemlenmeyi düşünmüyoruz" dedi.

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