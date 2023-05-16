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Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak en iyi takma tırnaklar

12.05.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakımlı olmaktan bahsederken manikürlü, pedikürlü tırnaklardan söz etmemek olmaz. Şekilli ve ojeli tırnak görünümünü seviyor ancak bunun için kuaföre gitmek istemiyorsanız takma tırnak satın alabilir; birbirinden farklı şekil, renk ve desendeki takma tırnaklarla çok kısa sürede son derece estetik görünen ellere sahip olabilirsiniz. Siz de pratik bir şekilde harika görünen tırnaklara kavuşmak istiyorsanız en iyi takma tırnak önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak en iyi takma tırnaklar

İçindekiler

  • 1. Jel tırnak görünümü: Kiss Gel Fantasy Yapıştırıcılı Takma Tırnak
  • 2. Pırıl pırıl ve şekilli tırnaklar: Nascita Stiletto Takma Tırnak
  • 3. Tak ve çık: OCEAN 500'lü Tırnak
  • 4. Farklı boylarda: MUJGAN 500'lü Takma Tırnak Seti
  • 5. Sadece birkaç dakikada nail art: Mara Kozmetik Nail Kit Style Icon Takma Tırnak
  • 6. Haftalarca bakımlı görünen eller için: Impress Kendinden Yapışkanlı Takma Tırnak
  • 7. Fransız manikürü hiç bu kadar kolay olmamıştı: Tarko Lionesse Premium Desenli Takma Tırnak
  • 8. Capcanlı renkler: ELEGANT Touch Takma Tırnak Polished Kırmızı
  • 9. İçindeki prensesi yansıtmak isteyenlere: Broadway Bll01 Bwy Little Diva Sticker Nails Hollywood
  • 10. Fark yaratan tırnaklar: Promani Takma Tırnak Seti

Uzun yıllar kullanılan ancak son yıllarda daha da yaygınlaşan takma tırnaklar kadınlara büyük kolaylık sağlıyor. Yüzlerce renk ve tasarım seçeneği bulunan takma tırnaklar ile dilediğiniz zaman tarzınızı yenileyebilir, estetik görünen ellerle şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Farklı renk, şekil ve desenleriyle olduğu kadar dayanıklılıklarıyla da dikkat çeken en iyi takma tırnak modellerini sizin için derledik. Dilerseniz gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Jel tırnak görünümü: Kiss Gel Fantasy Yapıştırıcılı Takma Tırnak

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak en iyi takma tırnaklar

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Evde son derece pratik bir şekilde jel tırnak görünümü elde etmek için ihtiyacınız olan tek şey, Kiss Gel Fantasy Yapıştırıcılı Takma Tırnak. Ürün ambalajının içinde 28 adet tırnak bulunuyor. Sizi etrafa oje bulaştırma endişesinden kurtaran takma tırnaklar içinden çıkan yapıştırıcısı ile kolaylıkla yapıştırabiliyor.

Tırnakları uygulamadan önce kendi tırnaklarınızı kesip törpüleyip uzayan etlerinizi ittirerek hazırlık yapmanız gerekiyor. "Takma tırnak nasıl çıkarılır?" sorusu aklınıza takılıyorsa meraklanmanıza hiç gerek yok. Takma tırnak çıkarıcı solüsyonlardan faydalanmanın yeterli olacağını belirtelim.

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2. Pırıl pırıl ve şekilli tırnaklar: Nascita Stiletto Takma Tırnak

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak en iyi takma tırnaklar

Son yıllarda bir hayli moda olan stiletto tırnak görünümüne hiçbir zahmete girmeden kavuşmanıza olanak tanıyan Nascita Stiletto Takma Tırnak ışıl ışıl görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kutunun içerisinden çıkan 24 adet tırnağı boyutlarına göre ayırıp parmaklarınıza uygun olanları seçtikten sonra kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Böylece çok kısa sürede bakımlı, trend ve şık ellere kavuşabilirsiniz.

Kullanım sırasında takma tırnakların mevcut renginden sıkılırsanız üzerine dilediğiniz renkte oje sürebilirsiniz. Dayanıklılığıyla da gönülleri fetheden bu tırnakları uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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3. Tak ve çık: OCEAN 500'lü Tırnak

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Sabah işe giderken bile hızlıca uygulayabileceğiniz, tek ürünle bakımlı ellere kavuşabileceğiniz bir takma tırnak seti arıyorsanız OCEAN 500'lü Tırnak tam da size göre! Harika şekilde biçimlendirilmiş tırnaklar tüm dikkatleri ellerinize çekecek nitelikte.

"Takma tırnak nasıl takılır?" diyorsanız kendiliğinden yapışkanlı bir model olduğu için tek yapmanız gereken doğal tırnaklarınıza uygun boyuttaki tırnakları seçmek. Ardından takma tırnakları ürün kutusundaki yönlendirmeleri takip ederek tırnaklarınıza kolayca yapıştırmalısınız. Geriye kalan ise dayanıklı ve havalı takma tırnaklarınızla stilinizi konuşturmak olacak!

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4. Farklı boylarda: MUJGAN 500'lü Takma Tırnak Seti

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Takma tırnak kullanımına merak saldıysanız ve kendi tırnaklarınızı şekillendirmekle uğraşmak veya manikür salonlarında vakit kaybetmek istemiyorsanız MUJGAN 500'lü Takma Tırnak Seti sizin için harika bir seçim. İçerisinde 10 farklı ölçüde 500 adet tırnak bulunan set ile manikürlü ve bakımlı ellere kolaylıkla kavuşabilirsiniz.

Natürel renkteki tırnakları dilediğiniz oje ile renklendirebilir ve zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Son derece dayanıklı malzemeden üretilmiş tırnakları dilerseniz törpüyle kısaltabilir, dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Uygulama öncesinde uzayan etlerinizi bir manikür çubuğu yardımıyla iterseniz çok daha temiz bir görünüm elde edebilirsiniz.

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5. Sadece birkaç dakikada nail art: Mara Kozmetik Nail Kit Style Icon Takma Tırnak

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak en iyi takma tırnaklar

Son yıllarda farklı renk ve tasarımlarda nail art kullanımı bir hayli moda oldu. Siz de bu trende uymak istiyorsanız en iyi takma tırnak markaları arasında yer alan Mara Kozmetik'in Nail Kit Style Icon Takma Tırnak adlı ürününe göz atmanızı öneririz.

İçeriğinde 12 farklı ölçüde 24 adet tırnak bulunan set, her ele uyum sağlayacak tırnak alternatifini barındırıyor. Özel taş ve efektlerle süslenmiş takma tırnaklarla birkaç dakikada mükemmel görünen ellere kavuşabilirsiniz. Ürün ambalajında bir adet aplikatörün bulunduğunu da belirtelim!

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6. Haftalarca bakımlı görünen eller için: Impress Kendinden Yapışkanlı Takma Tırnak

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak en iyi takma tırnaklar

Yoğun çalışan kadınlar için her daim manikür yapmak veya yaptırmak çok kolay olmayabiliyor. Siz de çok az vakit ayırarak bakımlı ellere sahip olmak istiyorsanız en iyi takma tırnaklar arasında başı çeken imPress Kendinden Yapışkanlı Takma Tırnak'a şans vermelisiniz.

Yalnızca beş dakikanızı ayırarak haftalar süren bakımlı ellere kavuşma imkânı sunan tırnaklar parlaklığını uzun süre koruyor. Kendinden yapışkanlı tırnakları çıkarmak istediğinizde yapmanız gereken tek şey ellerinizi bir süre ılık suda beklettikten ve yapıştırıcı yumuşadıktan sonra tırnakları nazikçe çıkarmak.

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7. Fransız manikürü hiç bu kadar kolay olmamıştı: Tarko Lionesse Premium Desenli Takma Tırnak

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak en iyi takma tırnaklar

En sevilen manikür stillerinden biri olan Fransız manikürünü uygulamak her zaman kolay olmuyor. Ancak Tarko Lionesse Premium Desenli Takma Tırnak bu durumu bir sorun olmaktan çıkarıyor. İçerisinde 24 adet tırnak bulunan seti aldığınızda her parmağınıza uygun tırnağı bulup seçtikten sonra kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Böylece çok kısa sürede harika görünen Fransız manikürüne kavuşuyorsunuz. Üstelik bunun için evinizden çıkmanız veya yetenekli olmanız gerekmiyor.

Tırnakları uygulamadan önce uzayan etlerinizi itip doğal tırnaklarınızın kesme ve törpüleme işlerini tamamlarsanız çok daha kusursuz bir görünüm elde edeceğinizi belirtmemizde fayda var.

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8. Capcanlı renkler: ELEGANT Touch Takma Tırnak Polished Kırmızı

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak en iyi takma tırnaklar

Harika şekillendirilmiş, göz alıcı, pırıl pırıl kırmızı tırnak görünümü için Elegant Touch Takma Tırnak Polished Kırmızı harika bir takma tırnak alternatifi olabilir. Kesimiyle günlük kullanıma son derece uygun olacak şekilde tasarlanan takma tırnak, kaliteli malzemesi ve esnek yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Kutunun içerisinden çıkan özel tırnak yapıştırıcısı sayesinde kolaylıkla uygulayabileceğiniz tırnaklar ile dakikalar içerisinde manikür salonundan çıkmışçasına bakımlı görünen ellere kavuşabilirsiniz. Mükemmel görünüm için uygulama öncesinde doğal tırnaklarınızı takma tırnağa uygun olacak şekilde şekillendirip uzayan etlerinizi bir manikür çubuğuyla ittirmeyi unutmamanızı tavsiye ederiz.

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9. İçindeki prensesi yansıtmak isteyenlere: Broadway Bll01 Bwy Little Diva Sticker Nails Hollywood

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak en iyi takma tırnaklar

Broadway Bll01 Bwy Little Diva Sticker Nails Hollywood sayesinde ellerinizin muhteşem görünmesi için yalnızca birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli. Ürün kutusunun içerisinden çıkan tırnakları kendi tırnak boylarınızla eşleştirdikten sonra yapıştırıcıyı sürerek uygulayabilirsiniz. Ellerinizi yoğun kullanıyorsanız ve takma tırnakların sağlamlığını arttırmak isterseniz yapıştırıcıyı yalnızca takma tırnaklara değil, doğal tırnaklarınıza da uygulayabilirsiniz.

Uygulama öncesi manikür çubuklarıyla uzayan tırnak etlerinizi iterek daha mükemmel bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ayrıca yapıştırıcıyı uygulamadan önce herhangi bir tortu kalmaması için tırnaklarınızı asetonla temizleyerek kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz.

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10. Fark yaratan tırnaklar: Promani Takma Tırnak Seti

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak en iyi takma tırnaklar

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Bakımlı ellere ve fark yaratan tırnak görünümüne kavuşmak isteyenlerin tercih edebileceği takma tırnaklardan biri de Promani Takma Tırnak Seti. Ürünü uygulamak için doğal tırnağınızın boyuna en uygun takma tırnağı seçtikten sonra aplikatör çubuğunu, seçtiğiniz takma tırnağın üstüne koyup yeterli miktarda tırnak yapıştırıcısını takma tırnağın arkasına sürün.

Takma tırnağı doğal tırnağınızın üstüne tırnak etinin hizasına 45 derecelik açı ile gelecek şekilde koyduktan sonra yavaşça yapıştırıp bir süre kurumasını bekledikten sonra hazırsınız. İşte, bakımlı görünmek bu kadar kolay!

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