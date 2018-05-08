KADIN

Dayatılan güzellik algısına meydan okudular

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Yaz ayının iyiden iyiye kendini hissettirdiği bugünlerde mükemmel bikini vücuduna kavuşmak isteyen kadınlar, olağanüstü bir çaba harcayarak kendilerini spor salonlarına kapatıyor. Sağlıklı yapıldığı takdirde egzersiz yapmak her zaman iyi bir alışkanlıktır ve teşvik edilmelidir. Ancak, sadece yaz yaklaşıyor diye kilo vermek, biraz dergilerin, sosyal medyanın ve televizyonun bize dayattığı kusursuz güzellik algısına dayanıyor.

Bu yüzden yazdan keyif almanın en iyi yolu, başkalarını memmun etmek yerine olduğumuz gibi görünmekten geçiyor. Bu 20 kadın da bikini giymenin bir cesaret hareketi olmadığını vurgulamak için dayatılan 'seksi kadın' algısına meydan okuyor.

Dayatılan güzellik algısını böyle yok saydılar

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Cilt lekeleri, selülitleri ve kilolarına aldırmayan kadınlar ''hiçbir şeye aldırmadan plajın, güneşin ve denizin tadını çıkarın'' diyor.
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güzellik algısı bikini

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