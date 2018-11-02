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DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 21:13 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz eden V.A., Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi V.A.'nın Suriye'den Hatay'ın Belen ilçesine geldiğini saptadı. DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz ettiği belirlenen V.A.'nın kaldığı eve baskın yapan ekipler, teröristi yakaladı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN BULUNDU

V.A.'nın kaldığı evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Gözaltına alınan V.A., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeceme tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ hatay Belen infaz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu pisliklerle aynı toprakta yaşıyor olmak mide bulandırıcı.
Bu çağdışı mahlûklara tır'lar dolusu silâh ve mühimat gönder, yaralılarını tedavi et sonra başına belâ olsunlar.
2 ay sonra serbest
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