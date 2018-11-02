DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi V.A.'nın Suriye'den Hatay'ın Belen ilçesine geldiğini saptadı. DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz ettiği belirlenen V.A.'nın kaldığı eve baskın yapan ekipler, teröristi yakaladı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN BULUNDU

V.A.'nın kaldığı evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Gözaltına alınan V.A., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeceme tutuklandı.

