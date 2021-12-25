Deco X20-DSL: Üç farklı modda çalışabiliyor

Deco X20-DSL dahili olarak 2 anteni var ve bunlar en iyi sinyali yakalamak için programlanmış. Ürünün alt kısmında led ışık konumlandırılmış, ki bunu isterseniz uygulama üzerinden kapatabilirsiniz. Bildiğiniz gibi bazı kullanıcılar, gece karanlığını bozan en ufak ışık kaynaklarından bile rahatsız olabiliyor. İşte burada da devreye “kapat” seçeneği giriyor. Zaten TP-Link’in çoğu üyesinde de led ışıklarını açıp kapatma seçeneği sunuluyor.

Ürün, 1.5GHz değerde 4 çekirdekli işlemciye sahip. Kablolu bağlantı tercih edenler için arka tarafta 4 tane gigabit ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Ürünün VDSL2, ADSL2+, ADSL2, ADSL desteği mevcut.

Kurulum için TP-Link’in hazırladığı ücretsiz uygulamayı akıllı telefonunuza indirmelisiniz. Deco uygulamasını açtıktan sonra, karşınıza Türkçe yönergeler geliyor ve böylece kolaylıkla ilerleyebiliyorsunuz.

Uygulamanın güzel bir tarafı da, kullanım seçenekleri üzerine kolaylıkla düzenlemeler yapabiliyor olmanız. Ebeveny kontrolü örneğin. Uygunsuz bağlantıları kara listeye alabilir, bağlı cihazları takip edebilir ve güvenlik detaylarını düzenleyebilirsiniz.

WI-FI 6 KABLOSUZ BAĞLANTI

Bunun anlamı, aynı ağ üzerinde bağlantılı birden fazla cihazınız olsa da performanslı kullanımlar mümkün oluyor. Tabii Deco’nun bir güzelliğinin de “kesintisiz bağlantı” olduğunu tekrarlayalım. Yani ev ya da ofisinizin neresinde olursanız olun, tek bir büyük ağ olarak hizmet veriliyor ve bir kopma yaşanmıyor. TP-Link, 200 metre karelik kapsama alanından söz ediyor. Diğer Deco ürünleriyle birlikte daha geniş kapsamlı ağlar oluşturabileceğinizi de belirtelim. Örneğin, 3-4 katlı ev ya da ofisler için uygun bir çözüm olabilir bu.

4K ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ FİMLER İZLEYİN

Şu an pandemi sürecindeyiz ve pek çok işimizi evlerimizden halletmeye çalışıyoruz. Boş vakitlerimizi de genellikle evlerimizde, çeşitli aktivitelerle geçiriyoruz. İster oyun deyin, ister film, isterseniz de internet sörfü. Tüm bu ihtiyaçlar için kesintisiz ve hızlı bağlantı şarj, ki Deco da önemli bir tamamlayıcı ürün.

Bu cihaza sahip bir sisteminiz varsa, aynı anda birden fazla cihaz bağlı olsa bile yüksek hızda kablosuz çözümler elde edebilirsiniz. Diyelim ki sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak oyun oynuyorsunuz, Skype üzerinden görüntülü toplantı gerçekleştireceksiniz ya da Netflix gibi bir platform üzerinden 4K çözünürlüklü film izliyorsunuz… Bu tip işlemleri ev halkı olarak aynı anda, “Acaba bağlantıda bir sorun olur mu?” korkusu olmadan gerçekleştirebilirsiniz.

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