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Define bulma ümidiyle 35 metre kazdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda gece vakti kazı yaparak define arayan ve 35 metre yerin altına inen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi Yemişen mevki’inde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli define avcısı gece saatlerinde kazı yapıyordu. Yine geç saatlerde ormanlık bölgede kazı yaptıkları alana giden O.G. ve S.A. isimli şüpheliler kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yapılan incelemelerde definecilerin yaklaşık 35 metre derinliğinde, tabanda ise 4 metre genişliğinde tünel kazdıkları belirlendi. Tünelin 3 aylık çalışma sonucu kazıldığı öğrenildi. Definecilerle birlikte kazıda kullanılan jeneratör, hava hortumu ve kazı aletlerine de el konuldu.

İHA

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