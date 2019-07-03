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Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:28 | Son Güncelleme

Kırşehir'de Hititler döneminden kaldığı düşünülen tarihi kaya anıtı defineciler tarafından kazılar sırasında patlatıldı. Tarihi kaya anıtı, yaşanan durumun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

Kırşehir'in Karakurt bölgesinde Hititler döneminden kaldığı tahmin edilen tarihi kaya anıtı koruma altına alınarak, Ahi Evran Üniversitesi, Müze Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı başlatıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Elif Baştürk, “Kırşehir’de yer alan kaya, aslında Türkiye’de üzerinde yazıt olan sayılı kayalardan bir tanesi. Anıt üzerinde net olarak ismi tanımlanmamış olmakla beraber bir prens ve prensesten bahsediliyor” dedi.

Kaya anıtın define kazılarıyla parçalandığını ifade eden Baştürk, “Define kazılarıyla beraber taş dinamitlenerek kırılıp parçalanmış. Amacımız bu verilen zararın da önüne geçebilmek. Anıt taşın bir kısmı parçalanmış ve zarar verilmiş. Anıt, imparatorluk dönemi olduğunu varsayarsak Milattan Önce 1300 itibari ile düşünülebilir. Net bir şey söyleyemeyiz ama 3000, 3200 yıllık daha net bir şey söylemek mümkün değil ama imparatorluk dönemi diyerek bağlayabiliriz. Kayanın dört yönü neredeyse yazılı. En uzun yazıtın bulunduğu alan kuzeyde, diğer tarafları tahrip olduğu için yazılar net görünmüyor.
Güney yönünde Hitit’in gidip gelişlerinde bir yol güzergahını belirleyen sınır taşımı diye düşünülmüş, bu durum ne kadar olası bilmiyorum. Belki hanedan üyelerinin çıktığı bir avda avın anısına dikilmiş bir yazı olabilir diye yazıyor bazı kaynaklarda, şuan net bir şey söyleyemiyoruz. Biz etraftaki mimari kalıntıyla birleştiği zaman anlamlı olabilecek bir dini rituelden bahsedebiliriz“ dedi.

BAKANLIK KURTARMA KAZISI BAŞLATTI

BAKANLIK KURTARMA KAZISI BAŞLATTI
İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ise, Bakanlığın sunduğu destekle bölgede kurtarma kazısı başlatıldığını söyledi. Çalışır, “Ahi Evran Üniversitesi, Müze Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü beraber kurtarma kazısı yapıyoruz. Daha önceki yıllarda defineciler tarafından burada bir tahribat gerçekleştirilmiş. Bakanlığımızın desteği ile kurtarma kazısı Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılıyor.
Kazı yaklaşık 20 gün sürecek. Daha sonra kazı sonucunda ortaya çıkacak sonuçlara göre farklı işlemler yapılacak. İleriki yıllarda yapılması öngörülen çalışmalar yapılacak. Temizlik çalışması sonrasında bölgenin etrafını koruma altına alıp, üzerini kapatacak ve şehrin turizmine kazandıracağız” diye konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir defineci

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