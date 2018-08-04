Değişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor

Tanınmayacak kadar değişti

İnanılmaz değişim! Modellik teklifleri yağıyor

1 / 7 Genç kız için bu sadece estetik bir sorun değildi. Çenesindeki ve dişlerindeki sorunlar onun uykusunda nefes almasını da engelliyordu. Aşırı horlama, yeme sorunları ve ciddi sindirim sıkıntıları yaşıyordu. Genç kızın rüyası gerçek oldu ve yarışmayı kazandı.

2 / 7 Tayland'da bir dizi estetik operasyon geçiren genç kız 3 ay ailesinden ayrı kalma pahasına ve acı dolu ameliyat prosedürlerine dayandı. Sonuç ise inanılmazdı.

3 / 7 Pundu ameliyatlar ardından tanınmayacak kadar değişti.

4 / 7 Kendine güveni artan Pundu son haliyle ilgili şunları söyledi: "Hepsi buna değdi. Sonuçta, güzel olmak istemediğini söyleyen kimse yoktur.

5 / 7 Operasyonlar yapılıncaya kadar üzgün ve yalnız bir hayat yaşadım, insanlar bana hayatım boyunca ya gülerek yada acıyarak baktılar. Ama artık hepsi geride kaldı."

6 / 7 Pundu'nun hayatı sadece yüzünün değişimiyle sınırlı kalmadı. Genç kadına ülkesinden ve Tayland'dan modellik teklifleri yağıyor.