Değişim tartışmaları için ne diyor? Mansur Yavaş cephesinden ilk açıklama

Seçimin ardından en hareketli günleri yaşayan parti CHP oldu. Mağlubiyetin ardından bazı partililer CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isterken, Kılıçdaroğlu ve kurmayları genel başkan seçimleri için kurultayı işaret etti.

'DEĞİŞİM' FİŞEĞİNİ İMAMOĞLU YAKTI

14 gün arayla iki sandıktan da istediği sonucu elde edemeyen CHP'de Ekrem İmamoğlu önderliğinde 'değişim' tartışmaları başladı. Genel Başkanlık için en çok İmamoğlu'nun adı geçerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel de sorumluluktan kaçmayacağını açıkladı. 28 Mayıs'ın ardından CHP'de önce tüm MYK üyeleri ardından da Kılıçdaroğlu'nun tüm danışmaları görevden alınmıştı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise ilçe ve illerden başlayarak partideki değişim sürecini başlattıklarını belirtmişti.

MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

'Değişim' tartışmalarında en çok Ekrem İmamoğlu'nun adı geçerken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Bolu'dan Ankara'ya kadar yürümüştü. Tüm bunlar yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı. TV100'de Kübra Par'la Açık ve Net programına mesaj gönderen Mansur Yavaş’ın Basın Danışmanı Volkan Memduh yaşanan süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı;

Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Ankara’ya odaklıyız, Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz.



