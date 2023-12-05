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  4. Dehşete düşüren görüntüler! Çok sayıda kedi ve köpek çöplükte ölü bulundu

Dehşete düşüren görüntüler! Çok sayıda kedi ve köpek çöplükte ölü bulundu

05.12.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki çöplükte çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu. Ölümlere tepki gösteren hayvanseverler, yakınındaki barınakta da durumun içler acısı olduğunu söyledi. Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ise "Hayvanseverlerin duygularını suistimal etmeye çalışanlar belediyemizin de ismini karıştırıyor. Bunlar bizimle alakalı değil. Yol kenarında çarpılmış köpeklerin ölüsünü çöp konteynerlerinin yanına koyarak fotoğraf çekip, servis ederek itibarsızlaştırmayı amaçlıyorlar" dedi.

Dehşete düşüren görüntüler! Çok sayıda kedi ve köpek çöplükte ölü bulundu

ALFA- Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Demet Yarlıgaç, Başkan Yardımcısı Özgür Yarlıgaç ile gönüllüler, dün Çay ilçesindeki çöplüğe besleme yapmak için gitti. Bölgede çok sayıda hayvan olduğunu gören hayvanseverler, bazıları yakılmış vaziyetteki birden fazla kedi ve köpek ölüsüyle karşılaştı. Çöplüğün yakınındaki belediyeye ait barınağa da giden hayvanseverler, buranın da bakımsız olduğunu, hayvanların açlık ve susuzluğa terk edildiğini, bazılarının da hasta olduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi.

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'ÇÖPLER DE CESETLE DOLU'

Dernek Başkanı Demet Yarlıgaç, "Bugün Çay barınağındayız. Yalnız 'barınak' demeye bin şahit lazım. Görevli yok, veteriner yok, terk edilmiş virane bir şekilde. Mama kapları çamur, pislik içinde. Şırıngalar, tıbbi atıklar, yan tarafı zaten Çay çöplüğü. Bir sürü ölü canımızı yakmışlar" dedi.

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'ÖLMÜŞ, ÇÖPÜN İÇERİSİNE ATMIŞLAR'

Derneğin Başkan Yardımcısı Özgür Yarlıgaç ise barınaktaki hayvanların yaşam koşullarının düzeltilmesini isteyerek, "Gördüğümüz manzaralar bizi çok fazla üzdü. Bunlardan bir tanesi burada, çocuğun hali perişan durumda, ölmüş, yine çöp tenekelerinde onlarca çocuk var, onlar da ölmüş, çöpün içerisine atmışlar. Oradan da diğer çöp tarafına geçirip orada da yakıyorlar büyük ihtimal. Bunların gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Buraya gelip birilerinin el atması lazım" diye konuştu.

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'GÖRDÜĞÜNÜZ MANZARALAR ÇOK ÜZÜCÜ'

Hayvan hakları savunucusu Mert Güçlü, hayvanların da birer can olduğunu belirterek, "Çay bölgesinde 'Geçici Bakım Rehabilitasyon Merkezi' adı altındaki bölgeye geldik. Ziyaret amaçlı geldik fakat çöplerde çok fazla ölü hayvana rastladık. Sterilizasyon koşulları zaten sağlanmamış, burası bir viraneye benziyor, hiçbir şekilde kısırlaştırma, tedavi yapıldığına dair bir şey göremedik çalışan personele zaten rastlamadık. Gördüğünüz manzaralar çok üzücü. Çöp içerisinde ölü hayvanlar, tıbbi atıklar, tabutların içerisindeki pislik, mama su kapların içerisinde ilaçların bulunması bizi çok üzdü. Yan tarafında bulunan çöp alanına gittiğimiz zaman yanan çöplerin içerisinden yanmış köpeklere ve kedilere rastladık" ifadelerini kullandı.

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BELEDİYE BAŞKANI: İTİBARSIZLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORLAR

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ise "Hayvanseverlerin duygularını suistimal etmeye çalışanlar belediyemizin de ismini karıştırıyor. Bunlar bizimle alakalı değil. Daha önce yol kenarında çarpılmış köpeklerin ölüsünü çöp konteynerlerinin yanına koyarak fotoğraf çekip, servis ederek itibarsızlaştırmayı amaçlıyorlar. Sosyal medyayı da karıştırıyorlar. Biz belediye olarak beslenme noktasını daha önce yaptık ve hayvanlarımızı mağdur etmiyoruz. Elimizden gelen desteği hayvan dostlarımıza sağlıyoruz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kedi köpek
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