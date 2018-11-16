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Dehşeti paylaştılar: 'Olduğum yer şu an böyle görünüyor!'

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

Ulusal Silah Birliği, Los Angeles'taki silahlı saldırıdan sonra silahlanma karşıtı açıklamalar yapan doktorlara 'kendi işlerine baksın' deyince sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. NRA'ya tepki gösteren doktorlar, mesai saatleri içinde yaptıkları paylaşımlarla dünyada yankı uyandırdı.

Silahlı yaralanma sonucu çalıştıkları hastanelere getirilen hastaların tedavileri sırasında ortaya çıkan manzaraları paylaşan doktorlar karşılaştıkları dehşeti milyonların görmesinde aracı oldu.

Dehşet anları paylaştılar

ABD'de Trump'ın da desteklediği Ulusal Silah Birliği (NRA) Los Angeles'taki silahlı saldırıdan saatler sonra silah karşıtı doktorların kendi işlerine bakması gerektiğini belirten bir paylaşımda bulundu.
Bunun üzerine Dr Kristin Gee, sosyal medyadan kanlı kıyafetlerini paylaşarak "Sevgili NRA, benim olduğum yer şu anda böyle gözüküyor. Silahlı şiddete sessiz kalmayacağız" diyerek tepki gösterdi.
Bu paylaşımın ardından doktorlar sosyal medya üzerinden bir akım başlattı ve herkes silahlı yaralanma sonucu hastaneye getirilen hastalarının fotoğraflarını paylaştı.
ABD'den Regina Noyan, "22 yaşındaki bir gencin kalbini tuttum ve elimi kurşunla delinmiş bir vücuttan kan pompalamak için kullandım. Bana bunun kimin işi olduğunu söyle NRA" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından NRA herhangi bir yanıt vermedi ancak "yeni yıl hediyesi olarak arkadaşlarınıza silah alabilirsiniz" diyerek tepkileri önemsemediğinin mesajını da verdi.
ABD Başkanı Trump da NRA'ye destek veriyor. Trump geçtiğimiz Şubat ayında Ulusal Silah Birliği NRA’in yıllık toplantısında konuşma yapmış, silah yasasının sertleştirilmeyeceğine dair güvence vermişti.
ABD'nin en güçlü lobisi olan NRA'in yaklaşık 5 milyon üyesi bulunuyor. NRA'in tanıtım ve bazı siyasetçileri desteklemek için yılda 2 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor. NRA, 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'ı desteklemek için tanıtım kampanyalarına yaklaşık 10 milyon dolar harcamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
ABD NRA silah

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