Dehşeti paylaştılar: 'Olduğum yer şu an böyle görünüyor!'

Silahlı yaralanma sonucu çalıştıkları hastanelere getirilen hastaların tedavileri sırasında ortaya çıkan manzaraları paylaşan doktorlar karşılaştıkları dehşeti milyonların görmesinde aracı oldu.

Dehşet anları paylaştılar

ABD'de Trump'ın da desteklediği Ulusal Silah Birliği (NRA) Los Angeles'taki silahlı saldırıdan saatler sonra silah karşıtı doktorların kendi işlerine bakması gerektiğini belirten bir paylaşımda bulundu.

Bunun üzerine Dr Kristin Gee, sosyal medyadan kanlı kıyafetlerini paylaşarak "Sevgili NRA, benim olduğum yer şu anda böyle gözüküyor. Silahlı şiddete sessiz kalmayacağız" diyerek tepki gösterdi.

Bu paylaşımın ardından doktorlar sosyal medya üzerinden bir akım başlattı ve herkes silahlı yaralanma sonucu hastaneye getirilen hastalarının fotoğraflarını paylaştı.

ABD'den Regina Noyan, "22 yaşındaki bir gencin kalbini tuttum ve elimi kurşunla delinmiş bir vücuttan kan pompalamak için kullandım. Bana bunun kimin işi olduğunu söyle NRA" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından NRA herhangi bir yanıt vermedi ancak "yeni yıl hediyesi olarak arkadaşlarınıza silah alabilirsiniz" diyerek tepkileri önemsemediğinin mesajını da verdi.

ABD Başkanı Trump da NRA'ye destek veriyor. Trump geçtiğimiz Şubat ayında Ulusal Silah Birliği NRA’in yıllık toplantısında konuşma yapmış, silah yasasının sertleştirilmeyeceğine dair güvence vermişti.