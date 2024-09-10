Deli Yürek'in Kuşçu'su Emin Gürsoy Kızıl Goncalar’da! Cüneyd ile yolları keşisecek

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı ve geçtiğimiz sezona damgasını vuran Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı beklenirken bomba bir isim diziye dahil oldu.

NOW’ın reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar yine ezber bozan hikâyesiyle seyirciyi sarsacak. 2. sezonu 30 Eylül’de açacak olan diziye Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Kuşçu karakteriyle hafızalarda yer eden Emin Gürsoy dahil oldu.

Emin Gürsoy Lokman rolüyle katıldığı dizinin 7 Ekim’de yayınlanacak 2. sezon 2. bölümünde ekibe dahil olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cüneyd’le (#MertYazıcıoğlu) Lokman’ın yolları kesişecek.

KIZIL GONCALAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin eylül ayının sonlarına doğru ekranlara dönmesi bekleniyor. Kızıl Goncalar 2. sezon ilk bölümünün 30 Eylül tarihinde başlayacağı öngörülüyor.