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Deli Yürek'in Kuşçu'su Emin Gürsoy Kızıl Goncalar’da! Cüneyd ile yolları keşisecek

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.09.2024 08:12
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Bir döneme damga vuran Deli Yürek dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Emin Gürsoy Kızıl Goncalar ile anlaştı. Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde olduğu dizide Gürsoy'un gelişi seyirciyi heyecanlandırdı.

Deli Yürek'in Kuşçu'su Emin Gürsoy Kızıl Goncalar’da! Cüneyd ile yolları keşisecek

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı ve geçtiğimiz sezona damgasını vuran Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı beklenirken bomba bir isim diziye dahil oldu.

NOW’ın reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar yine ezber bozan hikâyesiyle seyirciyi sarsacak. 2. sezonu 30 Eylül’de açacak olan diziye Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Kuşçu karakteriyle hafızalarda yer eden Emin Gürsoy dahil oldu.

Emin Gürsoy Lokman rolüyle katıldığı dizinin 7 Ekim’de yayınlanacak 2. sezon 2. bölümünde ekibe dahil olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cüneyd’le (#MertYazıcıoğlu) Lokman’ın yolları kesişecek.

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KIZIL GONCALAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin eylül ayının sonlarına doğru ekranlara dönmesi bekleniyor. Kızıl Goncalar 2. sezon ilk bölümünün 30 Eylül tarihinde başlayacağı öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deli Yürek dizisi deli yürek
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