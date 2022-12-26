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Demet Akalın, 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödeyince sinirlendi

26.12.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan fiyatlarla birlikte ünlü isimlerden de sosyal medyada paylaşımlar geliyor. Ece Erken'in doğal gaz faturası isyanı sonrası Demet Akalın da restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti. Demet Akalın, 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödeyince sinirlendi.

Demet Akalın, 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödeyince sinirlendi

Ece Erken'in doğal gaz faturası isyanından sonra Demet Akalın da yediği salataya ödediği paraya isyan etti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın son paylaşımıyla dikkat çekti.

Gittiği mekânda 2 salata ve 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Esnafcıyız, dükkâncıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne?"diyerek sitem etti.

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Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın sosyal medya Ece Erken

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