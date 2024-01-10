Demet Özdemir davet tarzıyla nefes kesti! Sütyen giyip ceketinin önünü açık bıraktı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle olay oluyor. Dizisi final yapan başarılı oyuncu dün akşam markası olduğu markanın davetine katıldı.

Geceye özel olarak hazırlanan Demet Özdemir tarzıyla adeta büyüledi. Siyahlar içinde olan Özdemir sütyen ceket kombini ile dikkat çekti.

Kombinini uzun saten bir etekle tamamlayan Özdemir'in bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Sade bir makyaj yapan Demet Özdemir saçlarını da açık bırakmayı tercih etti. Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Her halin olay' gibi yorumlar yapıldı.





