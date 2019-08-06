Demet Özdemir'den Erkenci Kuş dizisine veda paylaşımı

Demet Özdemir'le Can Yaman'ın başrollerinde yer aldığı, Star TV'nin sevilen dizisi 'Erkenci Kuş' bu akşam yayınlanacak olan bölümüyle ekran macerasına son verecek. 51 bölüm yayında kalan 'Erkenci Kuş'un finalinde Sanem ile Can mutlu sona ulaşacak ve nikah masasına oturacak.

Demet Özdemir dizinin final bölümünün öncesinde bir paylaşımda bulundu. Dizinin ilk bölümünden bir kareyi paylaşan güzel oyuncu, "Her şey böyle başlamıştı... Bu akşam son kez Erkenci Kuş sizi seviyorum iyi ki varsınız...❣" diye yazdı.

