MAGAZİN

Demet Özdemir'den Erkenci Kuş dizisine veda paylaşımı

DİZİ HABERLERİ  | 06.08.2019 20:54 | Son Güncelleme

Demet Özdemir, bu akşam ekrana veda edecek olan 'Erkenci Kuş'un son bölümünden önce bir mesaj paylaştı.

Demet Özdemir'den Erkenci Kuş dizisine veda paylaşımı

Demet Özdemir'le Can Yaman'ın başrollerinde yer aldığı, Star TV'nin sevilen dizisi 'Erkenci Kuş' bu akşam yayınlanacak olan bölümüyle ekran macerasına son verecek. 51 bölüm yayında kalan 'Erkenci Kuş'un finalinde Sanem ile Can mutlu sona ulaşacak ve nikah masasına oturacak.

demet1

Demet Özdemir dizinin final bölümünün öncesinde bir paylaşımda bulundu. Dizinin ilk bölümünden bir kareyi paylaşan güzel oyuncu, "Her şey böyle başlamıştı... Bu akşam son kez Erkenci Kuş sizi seviyorum iyi ki varsınız...❣" diye yazdı.

PARTNERBu besinler yağ yaktırıyorBu besinler yağ yaktırıyor
Erkenci Kuş finalinde büyük sürpriz!Erkenci Kuş finalinde büyük sürpriz!
Zuhal Topal'dan hayranlarına sürpriz!Zuhal Topal'dan hayranlarına sürpriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet özdemir erkenci kuş

En Çok Okunan Haberler

Eski ortakların kavgası kamerada!

Eski ortakların kavgası kamerada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Bir anda ortalık karıştı! Polis telsizle yardım istedi

Bir anda ortalık karıştı! Polis telsizle yardım istedi

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

F.Bahçe'ye transferde kötü haber! İmzayı atıyor

F.Bahçe'ye transferde kötü haber! İmzayı atıyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erkenci Kuş setinden eğlenceli paylaşım!

Erkenci Kuş setinden eğlenceli paylaşım!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkenci Kuş finalinde Sanem hamile mi? Erkenci Kuş 51. ve final bölüm 2. fragmanı izle!

Erkenci Kuş finalinde büyük sürpriz!

Zuhal Topal'la Sofrada'nın çekimleri Kıbrıs'ta başladı! Zuhal Topal yeni sezon ne zaman?

Zuhal Topal'dan hayranlarına sürpriz!

Damat Bayıldı ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Damat Bayıldı nasıl bir yarışma?

Onur Büyüktopçu ile Damat Bayıldı ne zaman başlıyor?

Behzat Ç yeni bölüm ne zaman? Behzat Ç. 3. bölüm 2. fragmanı izle!

Behzat Ç'de Cinayet Büro karışıyor!

Gel Hemşerim yarışması ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

Yeni programının yayın tarihi belli oldu!

Yaparsın Aşkım yaz ekranının vazgeçilmezi oldu!

Yaparsın Aşkım yaz ekranının vazgeçilmezi oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.