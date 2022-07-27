Demet Özdemir'in nişanında giydiği kıyafeti beğenenler için alternatif öneriler

Özel davetler ve etkinlikler için yapılan hazırlıklar, tatlı telaş içinde geçer. Özellikle şıklığına dikkat eden kadınlar, günler öncesinden elbise hazırlıklarına başlar. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Demet Özdemir, giydiği beyaz elbise ile göz doldurdu. Eğer siz de Demet Özdemir'in tarzını beğeniyorsanız ve onun beyaz elbisesi gibi bir model arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için birbirinden güzel beyaz elbise modellerini derledik. Gelin, bu modellere birlikte bakalım.

1. Cesur ruhlu kadınlara: Geagodelia Gece Elbisesi

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Cesur ve iddialı giyinmeyi seven biriyseniz listedeki ilk önerimiz tam size göre! Gecenin göz dolduranı olmak için cesaretli kıyafet seçimi yapabilirsiniz. Geagodelia Gece Elbisesi, derin göğüs ve bacak dekoltesi ile fiziğinizi ön plana çıkaran harika tasarıma sahip. Düşük kol detayları ve bel kısmındaki korse, vücut hatlarınızı belirginleştirerek kum saati görüntüsü yakalamanızı sağlar. Krapeli etek detayı ile kalça bölgesindeki fazlalıkları muhafaza eder. Geniş basenlere sahip kadınların kurtarıcısı olan bu elbiseyi detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

2. Nahif ve zarif kadınlar için: LORİA Beyaz Midi Boy Abiye Nikâh Elbise

Zarif ve kibar modeller, nişan gibi özel günlerde daha çok tercih ediliyor. Sade ve daha mütevazı bir model ile günün anlam ve önemini tamamlamak isteyen biriyseniz LORİA Beyaz Midi Boy Abiye Nikâh Elbise'ye göz atabilirsiniz. Ürün; beyaz rengi, midi etek boyu ve bisiklet yaka tasarımı ile nahif bir görüntüye kavuşmanızı sağlar. Tül detaylı uzun kol ayrıntısı, elbiseye farklı bir dokunuş katar. Pastel ya da nude tonlarda topuklu ayakkabılar ile elbiseyi kombinleyerek tarzınızı tamamlayabilir, gecenin yıldızı olabilirsiniz.

3. Son dönemin modası: Butikbeyaz Beyaz Tüylü Otriş Detaylı Midi Boy Abiye Nişan Söz Nikah Elbisesi

Son dönemin modası tüy detaylar, evlilik hazırlığında olan gelin adaylarının da dikkatini epey çekiyor. Sıklıkla tercih edilen bu modeller, göz kamaştırıcı ve hoş görünüyor. Nikâh ya da nişanda rahatlıkla tercih edebileceğiniz Butikbeyaz Beyaz Tüylü Otriş Detaylı Midi Boy Abiye Nişan Söz Nikah Elbisesi, düz ve sade bir model olarak karşımıza çıkıyor. Etek detayında bulunan tüy detayları, elbiseye hareketlilik katıyor. Görseldeki gibi bantlı topuklu ayakkabılar ve şık bir çiçek ile ürünü kombinlediğinizde en şık gelinlerden biri olacağınıza eminiz.

4. Uzun Kollu Dantel Beyaz Çiçekli Parti Elbisesi ile göz kamaştırmaya hazır olun

Dantel âşıkları buraya! Her kısmında dantele ağırlık verilen Uzun Kollu Dantel Beyaz Çiçekli Parti Elbisesi sizler için harika bir alternatif olabilir. Ürünün kol kısmından ellere kadar uzanan çiçekli tül detayları, göz kamaştırıcı ve sıra dışı gözükmenizi sağlar. Madonna yaka şeklindeki omuzları açıkta bırakan yaka tasarımı sayesinde elbise, şık bir aksesuar ile tamamlanabilir. Tamamen dantel detayı ile vintage severlerin dikkati epeyce çeken model, diz üstünde biten etek boyu ile hoş bir görünüme kavuşur. En özel gününüzde dantel detaylı bir elbiseye şans vermek isterseniz bu modele mutlaka göz atmanızı öneririz.

5. Prenses gibi hissetmek isteyenlere: ZEYNEPYILMAZMODA Kuğu Model Nikah Elbisesi ve Abiye

Âdeta gecenin yıldızı olan gelin ve gelin adayları, prensesler gibi olmayı hak ediyor. Nişan ya da nikahlarda rahatlıkla tercih edilen ZEYNEPYILMAZMODA Kuğu Model Nikah Elbisesi ve Abiye, tasarımı ile ön plana çıkıyor. Modelde kullanılan balon kol tasarımı, uçuş uçuş bir görünüm yakalamanızı sağlıyor. Madonna yaka kullanılarak tamamlanan üst bedeni, taşlar ile pırıl pırıl bir formda tasarlanıyor. Tüllerden oluşan etek detayı ve midi boya sahip uzunluğu ile kendinizi bu elbise ile prenses gibi hissedeceğinize eminiz. Yaz ayları için oldukça güzel bir seçim olan bu modele bakmadan geçmeyin.

6. Sade ve şık: Bontesel Beyaz Midi Boy Kare Yaka Tüy ve Taş Detaylı Yırtmaçlı Nişan Elbisesi

Sırada Demet Özdemir'in nişan elbisesine oldukça benzeyen bir model var. Bontesel Beyaz Midi Boy Kare Yaka Tüy ve Taş Detaylı Yırtmaçlı Nişan Elbisesi, sadeliği ile ön plana çıkıyor. Kalem etek formu ve kalın aslını üst kısmı ile oldukça zarif bir görüntüye sahip. Elbisenin bel detayındaki taşlı ve tüylü kemer, modele hareketlilik kazandırıyor. Nikâh veya nişan haricinde dış mekân çekimlerinde de rahatlıkla tercih edebileceğiniz ürünü, zarif aksesuarlar ile kombinleyerek şıklığınıza şıklık katabilir; Demet Özdemir'in tercih ettiği gibi topuklu ayakkabılar ile görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

7. Dar kesim sevenlere: Büzgülü Spagetti Askılı Sırtı Açık Plaj Gece Yaz Maksi Elbise

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90-60-90 şeklinde vücut hatlarına sahipseniz sırada tam size göre bir model var. Son dönemin en dikkat çeken parçalarından biri olan Büzgülü Spagetti Askılı Sırtı Açık Plaj Gece Yaz Maksi Elbise, vücut hatlarını ortaya çıkaran iddialı bir tasarıma sahip. Hem iddialı kesimi hem derin göğüs dekoltesi sayesinde sadece tek parça ile göz kamaştırabilirsiniz. Düz ve sade bir görünüme sahip bu parçayı, zarif küpe ve kolye ile tamamlayabilirsiniz. Etrafınızdakileri sade ama iddialı görünümüzle etkilemek istiyorsanız bu modele mutlaka şans vermelisiniz.

8. Nikâh veya bekârlığa veda için: LORİA Beyaz Midi Boy Abiye Elbise

Nikâh ya da nişan hazırlığı yapıyorsanız hem gelinlik havasında hem o kadar iddialı olmayan LORİA Beyaz Midi Boy Abiye Elbise'ye şans verebilirsiniz. Midi boyu ve madonna yakası ile klasik gelinlik görünümünden ayrılan ürün, düğün öncesi veya düğün sonrası eğlencelerde de rahatlıkla tercih edilebilir. İnce bantlı topuklu ayakkabılar ya da terlikler ile tamamlayabileceğiniz bu elbiseyi, minimal takılar ile zenginleştirebilirsiniz. Kaliteli kumaşı, omuz detayı ve zarif görünümü ile ön plana çıkan ürünü daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

9. Hem şık hem tarz: LORİA Beyaz Sırt Dekolteli A Kesim Midi Boy Nikah Elbise

Balon kollar ve midi boyların gündem olduğu son dönemde LORİA Beyaz Sırt Dekolteli A Kesim Midi Boy Nikah Elbise'yi görenler bir daha bakıyor. Sade ve düz tasarlanan ürün, pileli eteği ve dar bel kesimi ile hareketli bir görünüme sahip. Bel detayında bulunan kemeri andıran detayı sayesinde kum saati görünümüne anında kavuşmanız mümkün. Moda dergilerinden fırlamış gibi görüneceğiniz bu modeli, oldukça kolay kombinleyebilirsiniz. Her renk çanta ve aksesuarla uyum yakalayabilirsiniz. Sırt dekoltesi ile fark yaratacak ve Demet Özdemir'in şıklığını doyasıya yaşatacak bu modeli sizlere sunuyoruz.

10. Tasarım farkını yaşamayı isteyenler için: ILLA's Queen Kadın Beyaz Kalp Yaka Yırtmaçlı Midi Elbise

Tasarım ürünler her zaman sizi farklı yapar. Bu yüzden genellikle pişti olmamak için tasarım modeller tercih edilir. Farklı ve eşsiz tasarıma sahip ILLA's Queen Kadın Beyaz Kalp Yaka Yırtmaçlı Midi Elbise, kendinizi eski zamanlarda yaşayan bir prenses gibi hissetmenizi sağlar. Kup göğüs modeli ve tüller kullanılarak tamamlanan elbise, yırtmaç detayı ile göz doldurur. 70'li yıllara gideceğiniz bu modelin farklı renk seçenekleri de olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Beyazdan ziyade tarzınıza ve ten renginize uygun rengi tercih ederek kendinizi özel hissedebilirsiniz.