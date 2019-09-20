Demirtaş ve Yüksekdağ'a tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verildi.

Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Savcı ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcının tutuklamaya sevk yazısında 6-8 Ekim olayları nedeniyle başsavcılık tarafından soruşturma yürütüldüğü, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki iller olmak üzere 32 ilde barikatlar kurularak yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle binalara, araçlara, ikametlere zarar verildiği ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yazıda dosya kapsamına göre "şüphelilerin atılı suçları işlediklerine dair haklarında kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu" kaydedilerek, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.