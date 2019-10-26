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Demre-Kekova Outdoor ve Yöresel Lezzetler Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Demre ilçesinde Demre-Kekova Outdoor ve Yöresel Lezzetler Festivali, açılış töreniyle başladı.

Antalya’nın Demre ilçesinde Demre-Kekova Outdoor ve Yöresel Lezzetler Festivali, açılış töreniyle başladı. 4 gün sürecek olan festivalde, Likya yürüyüşü, bisiklet turları ve çeşitli yarışmaların yanı sıra Ayna gurubu, Kolpa ve Tuba Yurt konser verecek.
Demre Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Demre- Kekova Outdoor ve Yöresel Lezzetler Festivali, açılış töreniyle başladı. Noel Baba Meydanı’nda gerçekleşen törene, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve kurum daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Birçok etkinliğin düzenleneceği festivalde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Demre’nin gelişimine ilişkini sorunların farkında olduklarını söyledi. Kocakaya, “İlçede sosyal ve kültürel etkinliklerin olmadığının farkındayız. Hemşehrilerimize hem sosyal anlamda bir şeyler katabilmek hem de kültürümüzü tanıtabilmek adına böyle bir festivali organize etmeyi uygun bulduk” dedi.
“Demre’yi tanıtmaya devam edeceğiz” diyen Kocakaya, ilerleyen yıllarda festivali daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, “Festivalin Cumhuriyet Bayramı ile birleşmiş olması bizim için ayrı bir güzellik ve coşku oldu. Demre’yi ısrarla tanıtmaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş Kekova’nın Demre’ye bağlı olduğunu artık millet anlamaya başladı. Ben kendi adıma mutlu oldum ve sesimizi bir yerlere duyurmaya başladık. Ama bu bize yetmeyecek. Demre’yi çok daha iyi noktalara taşıyacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Demre Bisiklet Kulübü tarafından Demre- Kapaklı- Üçağız bisiklet turu düzenlendi. Aynı saatlerde ise Likya Yolu Çayağzı- Kapaklı yürüyüşüne katılan onlarca vatandaş, Kapaklı Mahallesi Meydanı’na kurulan festival alanında buluştu. Yine festival kapsamında ilçe merkezine yöresel ürünlerle Yörük yemeklerinin yer aldığı stantlar açıldı.
4 gün sürecek festivalin ikinci gününde, Çayağzı mevki’inde ödüllü kano yarışları yapılacak. Hazırlanan alanda da off- raod şov gösterileri gerçekleştirilecek. Noel Baba Kuş Cenneti- Likya Uygarlıkları Müzesi fotoğraf yarışması, aynı akşam da Noel Baba Meydanı’nda Ayna grubu konser verecek.
Festivalin üçüncü gününde, Demre-Finike bisiklet turu, Kate Clow ile Noel Baba Yolu yürüyüşü yapılacak. Akşam da, Noel Baba Meydanı’nda sanatçı Tuba Yurt bir konser verecek. Festivalin son günü 29 Ekim Salı günü Noel Baba Meydanı’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından Kolpa grubu festivalin kapanış konserini verecek.

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