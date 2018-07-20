Dengede doğal çözüm: Tohum Döngüsü!

Pms (adet öncesi sendrom), kadınların yaklaşıl %50’sinin regl öncesinde yaşadığı bir durumdur. Regl döneminde de devam edebilen bu belirtiler bir çoğumuz tarafından ilaç içerek, sıcak su torbası hazırlayarak ya da bitki çayları içerek geçirilmeye çalışılıyor.

Bu belirtiler ne yazık ki döngünün ‘normal’ bir parçası olarak algılanıyor. Bu yüzden üzerine düşüp neler yapmamız gerektiğini bilmiyoruz, konuşmuyoruz. Bu belirtilerin altında yatan esas sebep hormonal dengesizliktir. Doğum kontrol hapları, işlenmiş paketli gıda tüketimi, hareketsizlik, kilo, kimyasallar (temizlik malzemeleri de dahil), stres, kilo ve bir çok faktör bu hormonal dengesizliği oluşturabiliyor.

Bu döngünün devamlılığı östrojen ve progesteron hormonlarına bağlıdır. Döngünün ilk fazında östrojen, ikinci fazında progesteron baskındır.

Döngünün her iki fazında da östrojen ve progesteron bulunmak zorundadır, çok ya da az olduklarında can sıkıcı belirtiler yaşarız mesela; Göğüslerde hassasiyet, gerginlik, ödem, yoğun ya da az kanama, ağrılı regl, kilo artışı gibi.

Hormonal denge için bir çok şeye dikkat etmemiz gerekir. Sağlıklı beslenmek, su içmek, hareket etmek gibi.