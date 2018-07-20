KADIN

Dengede doğal çözüm: Tohum Döngüsü!

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Çoğu kadın adet dönemini önemsemez. Kendi vücutlarında fiziksel, hormonal ve duygusal değişikliklerin neden olduğunu bilmez. Oysaki, sağlıklı menstruasyon sağlıklı bir vücudu temsil eder ve fertiliteyi (doğurganlık) arttırmanın ilk yoludur. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında belki ilk defa duyduğunuz denge yollarından biri olan 'Tohum Döngüsü'nü kaleme aldı.

Dengede doğal çözüm: Tohum Döngüsü!

Pms (adet öncesi sendrom), kadınların yaklaşıl %50’sinin regl öncesinde yaşadığı bir durumdur. Regl döneminde de devam edebilen bu belirtiler bir çoğumuz tarafından ilaç içerek, sıcak su torbası hazırlayarak ya da bitki çayları içerek geçirilmeye çalışılıyor.

Bu belirtiler ne yazık ki döngünün ‘normal’ bir parçası olarak algılanıyor. Bu yüzden üzerine düşüp neler yapmamız gerektiğini bilmiyoruz, konuşmuyoruz. Bu belirtilerin altında yatan esas sebep hormonal dengesizliktir. Doğum kontrol hapları, işlenmiş paketli gıda tüketimi, hareketsizlik, kilo, kimyasallar (temizlik malzemeleri de dahil), stres, kilo ve bir çok faktör bu hormonal dengesizliği oluşturabiliyor.

Bu döngünün devamlılığı östrojen ve progesteron hormonlarına bağlıdır. Döngünün ilk fazında östrojen, ikinci fazında progesteron baskındır.

Döngünün her iki fazında da östrojen ve progesteron bulunmak zorundadır, çok ya da az olduklarında can sıkıcı belirtiler yaşarız mesela; Göğüslerde hassasiyet, gerginlik, ödem, yoğun ya da az kanama, ağrılı regl, kilo artışı gibi.
Hormonal denge için bir çok şeye dikkat etmemiz gerekir. Sağlıklı beslenmek, su içmek, hareket etmek gibi.

Bunların yanı sıra 'TOHUM DÖNGÜSÜ’ de bu denge yollarından biridir. Uygulaması oldukça kolay olan ve belki ilk defa duyduğunuz bu Tohum döngüsünün baş kahramanları ise ; keten tohumu, kabak çekirdeği, susam, ayçekirdeği.

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TOHUM DÖNGÜSÜ NASIL UYGULANIR ?

28 günde bir adet gören biri için yazıyorum. Siz kendi döngünüze göre hesaplayabilirsiniz.
Reglinizin başladığı 1. Gün ile 14. Gün arası ( bu dönemde östrojen baskındır.)

  • 1 yk öğütülmüş/çekilmiş keten tohumu
  • 1 yk öğütülmüş/çekilmiş çiğ kabak çekirdeği tüketiyoruz.

Keten tohumu yüksek omega -3 içerir ve vücuttaki fazla östrojenin dışarı atılmasını sağlar. Kabak çekirdeği ise yüksek çinko içerir ve üreme fonksiyonları için önemlidir.

Reglinizin 15. Gün ile 28. Gün arası ( bu dönemde progesteron baskındır.)

  • 1 yk öğütülmüş/ çekilmiş susam
  • 1 yk öğütülmüş/ çekilmiş çiğ ayçekirdeği tüketiyoruz.

  • Susam, omega 6 içeriği ve E vitamini açısından zengindir ki bu doğurganlığın artmasını sağlar. Çiğ ayçekirdeği ise lignan içeriği ile yine fazla östrojenin dışarı atılımını sağlar.

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KİMLER TOHUM DÖNGÜSÜ UYGULAYABİLİR ?

  • Düzensiz periyodu olanlar *( yeni ayda başlayabilirler)
  • Ağrılı periyodu olanlar
  • PMS yaşayanlar
  • Menapoz semptomları yaşayanlar ( sıcak basması gibi)
  • Polikistik over sendromu, endometriozis ve kistleri olanlar
  • Doğum kontrol hapı kullananlar

KİMLER TOHUM DÖNGÜSÜNÜ UYGULAYAMAZ ?

  • Hamileler

DÜZENLİ REGL DÖNGÜM YOK, TOHUM DÖNGÜSÜNÜ NASIL YAPABİLİRİM ?

  • Eğer menapoz durumunuz varsa ya da düzenli regl görmüyorsanız, yeni ay da tohum döngüsünün 1. Aşamasıyla başlayabilirsiniz.

TOHUM DÖNGÜSÜNDE TOHUMLARIN KOMBİNASYONUNU DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM ?

  • Bu dört tohum dışında başka tohumlarla tohum döngüsünü yapamıyoruz ve 1. Fazdaki tohumları , 2. Fazda tüketmemelisiniz. Yer değiştirmeyin.

NE ZAMAN ETKİSİNİ GÖRÜRÜM ?

  • En az düzenli olarak 3 ay kullanmalısınız. Tohum döngüsü bir mucize değil. Bunu yapıp yanında cips yerseniz tabiki iyileşme beklememelisiniz. Sağlıklı yaşam ile sürdürdüğünüz takdirde 1. Ayda bile etkisini görmeye başlarsınız.

TOHUMLARI ÇEKİLMİŞ OLARAK ALSAM ?

  • Tohumları evde kendinizin çekmesi çok daha sağlıklı. Siz sadece çiğ şekilde almaya özen gösterin. Evde kendiniz blenderda çekebilirsiniz. Günlük çekmek daha iyi olucaktır fakat haftalık şeklinde çekip de saklayabilirsiniz. Bittikçe yenilersiniz. Buzdolabında saklayın.

BU TOHUMLARI NERELERDE KULLANABİLİRİM ?

  • Yoğurt, salata, çorba, smoothie, sebze suyu, direk bir şeylere karıştırmadan da tüketebilirsiniz.

Dyt. Fulya Bozdemir

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Anahtar Kelimeler:
tohum döngüsü kadın sağlığı

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