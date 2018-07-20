Dengede doğal çözüm: Tohum Döngüsü!

Pms (adet öncesi sendrom), kadınların yaklaşıl %50’sinin regl öncesinde yaşadığı bir durumdur. Regl döneminde de devam edebilen bu belirtiler bir çoğumuz tarafından ilaç içerek, sıcak su torbası hazırlayarak ya da bitki çayları içerek geçirilmeye çalışılıyor.
Bu belirtiler ne yazık ki döngünün ‘normal’ bir parçası olarak algılanıyor. Bu yüzden üzerine düşüp neler yapmamız gerektiğini bilmiyoruz, konuşmuyoruz. Bu belirtilerin altında yatan esas sebep hormonal dengesizliktir. Doğum kontrol hapları, işlenmiş paketli gıda tüketimi, hareketsizlik, kilo, kimyasallar (temizlik malzemeleri de dahil), stres, kilo ve bir çok faktör bu hormonal dengesizliği oluşturabiliyor.
Bu döngünün devamlılığı östrojen ve progesteron hormonlarına bağlıdır. Döngünün ilk fazında östrojen, ikinci fazında progesteron baskındır.
Döngünün her iki fazında da östrojen ve progesteron bulunmak zorundadır, çok ya da az olduklarında can sıkıcı belirtiler yaşarız mesela; Göğüslerde hassasiyet, gerginlik, ödem, yoğun ya da az kanama, ağrılı regl, kilo artışı gibi.
Hormonal denge için bir çok şeye dikkat etmemiz gerekir. Sağlıklı beslenmek, su içmek, hareket etmek gibi.
Bunların yanı sıra 'TOHUM DÖNGÜSÜ’ de bu denge yollarından biridir. Uygulaması oldukça kolay olan ve belki ilk defa duyduğunuz bu Tohum döngüsünün baş kahramanları ise ; keten tohumu, kabak çekirdeği, susam, ayçekirdeği.
TOHUM DÖNGÜSÜ NASIL UYGULANIR ?
28 günde bir adet gören biri için yazıyorum. Siz kendi döngünüze göre hesaplayabilirsiniz.
Reglinizin başladığı 1. Gün ile 14. Gün arası ( bu dönemde östrojen baskındır.)
Keten tohumu yüksek omega -3 içerir ve vücuttaki fazla östrojenin dışarı atılmasını sağlar. Kabak çekirdeği ise yüksek çinko içerir ve üreme fonksiyonları için önemlidir.
Reglinizin 15. Gün ile 28. Gün arası ( bu dönemde progesteron baskındır.)
Susam, omega 6 içeriği ve E vitamini açısından zengindir ki bu doğurganlığın artmasını sağlar. Çiğ ayçekirdeği ise lignan içeriği ile yine fazla östrojenin dışarı atılımını sağlar.
KİMLER TOHUM DÖNGÜSÜ UYGULAYABİLİR ?
KİMLER TOHUM DÖNGÜSÜNÜ UYGULAYAMAZ ?
DÜZENLİ REGL DÖNGÜM YOK, TOHUM DÖNGÜSÜNÜ NASIL YAPABİLİRİM ?
TOHUM DÖNGÜSÜNDE TOHUMLARIN KOMBİNASYONUNU DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM ?
NE ZAMAN ETKİSİNİ GÖRÜRÜM ?
TOHUMLARI ÇEKİLMİŞ OLARAK ALSAM ?
BU TOHUMLARI NERELERDE KULLANABİLİRİM ?
Dyt. Fulya Bozdemir
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