Deniz Akkaya, Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'yi topa tuttu! "Dilan Polat cevabı gibi..."

Vergi kaçırma ve kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen ve mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da içinde olduğu çok sayıda isim tutuklandı. Kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen bu isimler sonrası Selin Ciğerci ve eski eş Gökhan Çıra da çeşitli iddialarla gündeme geldi.



Murat Ağırel, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında kara para aklama iddialarında bulundu.

Deniz Akkaya ise bu yayınları izleyerek bir dönem kavga ettiği Ciğerci'yi hedef aldı.

"AÇIKLAMAYA CEVAP VER"

Akkaya "Gökhan Çıra beş parasız adamdı, nereden kazandığını ben nereden bileyim diyor. Vallahi biz de bilemiyoruz cevap da yok Dilan Polat cevabı gibi bunları da Allah çok seviyor belli ki" dedi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'yı hedef gösteren Deniz Akkaya "Sen önce bu merdivenaltı ürünlerinle ilgili olarak açıklamaya cevap ver" dedi.









