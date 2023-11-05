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Deniz Akkaya, Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'yi topa tuttu! "Dilan Polat cevabı gibi..."

05.11.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından Deniz Akkaya paylaşımlarda bulundu. Daha önce de davalık olduğu Selin Ciğerci ve eski kocasını hedef alan Akkaya, paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Deniz Akkaya, Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'yi topa tuttu! "Dilan Polat cevabı gibi..."

Vergi kaçırma ve kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen ve mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da içinde olduğu çok sayıda isim tutuklandı. Kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen bu isimler sonrası Selin Ciğerci ve eski eş Gökhan Çıra da çeşitli iddialarla gündeme geldi.

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Murat Ağırel, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında kara para aklama iddialarında bulundu.

Deniz Akkaya ise bu yayınları izleyerek bir dönem kavga ettiği Ciğerci'yi hedef aldı.

Ekran Alıntısı

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"AÇIKLAMAYA CEVAP VER"

Akkaya "Gökhan Çıra beş parasız adamdı, nereden kazandığını ben nereden bileyim diyor. Vallahi biz de bilemiyoruz cevap da yok Dilan Polat cevabı gibi bunları da Allah çok seviyor belli ki" dedi.

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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'yı hedef gösteren Deniz Akkaya "Sen önce bu merdivenaltı ürünlerinle ilgili olarak açıklamaya cevap ver" dedi.
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