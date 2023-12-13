Deniz Akkaya'nın küfürler edip swinger partileri düzenlediğini söylediği Eylül Öztürk'ün kocası Kenan Özkan'tan yanıt gecikmedi

Tüm mal varlıklarına el konulan ve şirketlerine de kayyum atanan bütün fenomenler biri de Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti olmuştu.

Sosyal medyanın gündemine yerleşen çift için Deniz Akkaya, "Evinde kokainle birlikte swinger partileri düzenlediğinizle ilgili bütün komşularınız konuşuyor herhalde bu partileri çocuklar yukarıda uyurken yapıyorsun. Hoş Polat ailesi çocuklar yukarıda uyurken aşağıda yanık fırçayla birlikte kokain çekiyordu benzer hikâyeler!Bu güzellik merkezlerinin sahipleri ve kocalarının gözaltı morlukları ağızlarına kadar niye iniyor belli hoş senin karının ki artık göğüs kısmına kadar inmiş durumda!Tekrar ediyorum bunlara girmeyecektim ama senin boyun çok uzadı cüce!! Deprem bölgesine gönderdiğin on koli deterjanla mı beni bastıracaksın! Ahlaksız herife bak, hıyar herife bak ya, p..venk!" paylaşımını yapmıştı.

CEVABINI VERDİ

Deniz Akkaya'nın swinger iddiaları üzerine sessizliğini bozan Kenan Özkan ise X platformundan yaptığı paylaşımda, "Bakın biz bir şeylere cevap verip kanıtladıkça çıtanın bokunu çıkardılar. Şimdi de başka şeylerin iftirasını atmaya başladılar. Ya arkadaşım kanser gibisiniz. Bir yanda anneye çocuğa küfür eden kadın var millet bunu savunuyor. Üstelik ne dese kanıtladık. Bana belge göster oradan ötme" yanıtını verdi.







