Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Türkiye'nin konuştuğu kadın haline gelen Feyza Altun'dan şaşırtan itiraf! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

    Türkiye'nin konuştuğu kadın haline gelen Feyza Altun'dan şaşırtan itiraf! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

    09.12.2023 08:45 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dilan Polat ve Engin Polat çiftini ilk günden itibaren araştıran ve birçok iddiayı ortaya atan avukat Feyza Altun Türkiye'nin gündemine adeta yön vermişti. Fenomenleri yakın markaja alan Feyza Altun'dan şaşırtan bir itiraf daha geldi. Altun, Dilan ve Engin Polat çiftinin kendisine para teklif ettiğini söyleyerek, "Bana konuyu kapatmam için para teklif ettiler" dedi.

    Dilan ve Engin Polat hakkında açılan soruşturmanın başından beri takipçisi olan Feyza Altun, rotasını diğer fenomenlere de çevirmişti. Türkiye gündemine yerleşen kara para aklama, vergi kaçırma ve fenomenler dosyasının kilit isimlerinden biri olan Feyza Altun yaptığı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Halk Tv'de yayınlanan Halk Meydanı programına konuk olan Altun, Dilan ve Engin Polat çiftinin kendisine para teklif ettiğini söyledi.

    2

    "OLURU NEDİR DİYE SORULDU"

    1

    Konuk olduğu programda Dilan ve Engin Polat çiftinin kendisine para teklif ettiğini söyleyen Feyza Altun, "Polatgillerden para teklif edildi. Oluru nedir niye soruldu. 'Kocasının fabrikaları olmadığını söylesin. Ben de konuyu kapatayım' dedim. Söylemedi ben de devam ettim" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Bir dönem ortaktılar! Polat çiftine ateş püskürdü... "Bizi Dilan mahvetti"

    Bir dönem ortaktılar! Polat çiftine ateş püskürdü... "Bizi Dilan mahvetti"

     Eniştesi 'naylon fatura' demişti! 5 milyon TL'lik hesap özetini anlattı

    Eniştesi 'naylon fatura' demişti! 5 milyon TL'lik hesap özetini anlattı

     Fenomen Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması! Onlarca kişi şikayetçi oldu

    Fenomen Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması! Onlarca kişi şikayetçi oldu

     Para saçtığı videolarını savundu! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum"

    Para saçtığı videolarını savundu! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum"

     "Ben bir şey öğrendim" diyerek annesinin önünde twerk yaptı

    "Ben bir şey öğrendim" diyerek annesinin önünde twerk yaptı

     Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

    Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir dönem ortaktılar! Polat çiftine ateş püskürdü... "Bizi Dilan mahvetti"Bir dönem ortaktılar! Polat çiftine ateş püskürdü... "Bizi Dilan mahvetti"
    9 Aralık Cumartesi: TV yayın akışı9 Aralık Cumartesi: TV yayın akışı
    ABD'deki kavunlarda ölümcül risk: Uzmanlardan korkutan uyarı geldiABD'deki kavunlarda ölümcül risk: Uzmanlardan korkutan uyarı geldi
    Anahtar Kelimeler:
    Dilan Polat Feyza Altun engin polat
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Borsa kan kaybediyor! 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktı

    Borsa kan kaybediyor! 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktı

    'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

    'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

    Bir dönem ortaktılar! Polat çiftine ateş püskürdü... "Bizi Dilan mahvetti"

    Bir dönem ortaktılar! Polat çiftine ateş püskürdü... "Bizi Dilan mahvetti"

    Taytını aşağıya indirdi! Santimlerle limitte bıraktı

    Taytını aşağıya indirdi! Santimlerle limitte bıraktı

    Kocası milyoner! Lüks yaşamını gösteriyor... 'Olumsuz yönleri' diyerek anlattı

    Kocası milyoner! Lüks yaşamını gösteriyor... 'Olumsuz yönleri' diyerek anlattı

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

    Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

    Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

    Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

    Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

    Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

    Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.