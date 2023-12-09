Türkiye'nin konuştuğu kadın haline gelen Feyza Altun'dan şaşırtan itiraf! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Dilan ve Engin Polat hakkında açılan soruşturmanın başından beri takipçisi olan Feyza Altun, rotasını diğer fenomenlere de çevirmişti. Türkiye gündemine yerleşen kara para aklama, vergi kaçırma ve fenomenler dosyasının kilit isimlerinden biri olan Feyza Altun yaptığı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Halk Tv'de yayınlanan Halk Meydanı programına konuk olan Altun, Dilan ve Engin Polat çiftinin kendisine para teklif ettiğini söyledi.

"OLURU NEDİR DİYE SORULDU"

Konuk olduğu programda Dilan ve Engin Polat çiftinin kendisine para teklif ettiğini söyleyen Feyza Altun, "Polatgillerden para teklif edildi. Oluru nedir niye soruldu. 'Kocasının fabrikaları olmadığını söylesin. Ben de konuyu kapatayım' dedim. Söylemedi ben de devam ettim" dedi.