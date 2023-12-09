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    4. Dilan Polat'ın kara kutusu Şule sınır dışı edildi! Ülkesine geri döndü... "Millet olarak rahatlayın"

    Dilan Polat'ın kara kutusu Şule sınır dışı edildi! Ülkesine geri döndü... "Millet olarak rahatlayın"

    09.12.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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    Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklamasının ardından çiftin kara kutusu olarak nitelendirilen Özbekistan uyruklu çalışanları Şule de gözaltına alınmıştı. Sosyal medyanın en konuşulan isimlerinden biri olan Polat ailesinin yardımcısı ve çocuklarının bakıcısı Şule sınır dışı edildi. TikTok hesabından paylaşım yapan Şule, "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadeleriyle veda mesajını yayınladı.

    Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla cezaevinde bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine bir darbe de kara kutuları olarak kabul edilen Şule'nin vedasıyla geldi. Geçtiğimiz günlerde Polatlar'ın evine akrabalarını çağırdığı ve Dilan Polat'ın kıyafetlerini giydiği iddia edilerek sosyal medyada gündeme gelen Şule ile evde yardımcılık yapan akrabası Nargiza K. gözaltına alınmıştı.

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    "ALNIMIN AKIYLA MEMLEKETİME GİDİYORUM"

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    Yapılan kontrollerde Şule'nin ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile yurda girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. TikTok hesabından paylaşım yapan Şule, "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Dilan Polat şule
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