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Deniz Harp Okulu öğrencileri Bulgaristan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 07:27 | Son Güncelleme

Deniz Harp Okulu öğrencileri Bulgaristan’da

VARNA (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri ileri deniz eğitimi programı kapsamında Bulgaristan’ın Karadeniz sahilinde bulunan Varna şehrini ziyaret etti.

Türkiye’nin Sofya Askeri Ataşeliğinden edinilen bilgiye göre, TCG Bayraktar (L-402) ile icra edilen uygulamalı eğitim kapsamında harp okulu öğrencileri, Varna’daki Deniz Harp Okulunda okuyan meslektaşları ile tanışarak, şehrin önemli kültürel ve tarihi yerlerini gezdi.

Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk, Senegal, KKTC, Güney Kore uyruklu konuk öğrencilerin de bulunduğu toplam 325 bahriyeli 3-23 Eylül'de taktik manevralar, seyir, yangın, savunma, makine ve gemicilik konularını kapsayan "İleri Deniz Eğitimleri"ne tabi tutulacak. Program kapsamında öğrenciler, eğitim ve öğrenim dönemi boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulama imkanı bulacak.

Öğrenciler, Varna şehrinden sonra Gürcistan’ın Poti ve Trabzon limanlarını da ziyaret edecek.

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Bulgaristan Deniz Harp Okulu milli savunma üniversitesi ziyaret

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