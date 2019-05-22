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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tunceli için hediye tekne

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olan ve bir dönem devletin üst kademesinin kullandığı 'Goncagül' adlı tekne, Tunceli Valiliği'ne hediye edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tunceli için hediye tekne

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olan ve bir dönem devletin üst kademesinin kullandığı 'Goncagül' adlı tekne, Tunceli Valiliği'ne hediye edildi.
Cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlar tarafından kullanılan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın teknesi 'Goncagül', Tunceli Valiliği'ne hediye edildi. Teknenin teslimatı için Millet Bahçesi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Vali Sonel, 'Goncagül' teknesinin, kentin turizmi için kullanılacağını söyledi. Sonel, "Kahraman güvenlik güçlerimizin teröristlere karşı yaptığı başarılı mücadele sonucunda Tunceli'miz artık huzur ve turizm şehri oldu. Daha önceden gondollarımız, sürat teknelerimiz, gezi teknelerimiz, su jetimiz vardı. Bugün de ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız 'Goncagül' adlı bu tekneyi Tunceli'ye armağan etti. Tunceli turizmine hizmet edecek bu güzel ve tarihi 'Goncagül' teknemizin ayrı bir anlamı var. Teknemizi Gölcük Tersane Komutanlığı'mızdan arkadaşlarımız özel olarak getirdiler. Hakikaten emek verdiler. 'Goncagül'ü buraya naklettiler. 'Goncagül', vaktinde fırkateynlerden üst düzey komutanlarımızı, sayın cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı, bakanlarımızı, komutanlarımızı fırkateynlerden alıp gezdiren, ağırlayan manevi bir özelliği var. İnşallah 'Goncagül' bundan sonra Tunceli'de yöre insanımıza, Tunceli'ye gezmeye gelen misafirlerimize hizmet verecektir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel ve beraberindekiler, Munzur Nehri'nde tekne turu yaptı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tunceli için hediye tekneDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tunceli için hediye tekneDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tunceli için hediye tekne

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