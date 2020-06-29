Deniz suyu ile bu sağlık sorunlarına savaş açacaksınız! Siyah noktalar, kepeklenme, bağışıklık...

Yaz aylarında serinlemenin ve ferahlamanın en güzel yollarından biri de tabii ki deniz girmektir. Yazın sıcaklığını teninizde hissetmeye başlamışken ve serinlemeye ihtiyaç duyarken kendinizi plajlara ve denizin serin sularına atmanız vücudunuza çok iyi gelecek. Çünkü deniz suyunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte deniz suyunun faydaları...
Deniz suyunun içeriğinde yer alan florid asit ağız ve diş sağlığı için oldukça faydalıdır. Deniz suyuyla yapacağınız gargara sayesinde ağız içi yaraları, diş eti kanaması, diş çürükleri ve boğaz ağrısı gibi birçok problemin iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta gargara yaptığınız esnada deniz suyunu yutmamaktır. Yutulan deniz suyu sizi bir problemden uzaklaştırırken başka problemlerle karşılaşmanıza neden olabilir.
Saçlarınızın güzel ve sağlıklı görünmesini engelleyen kepek sorunu için çeşitli şampuanlar denemek yerine bu problemi deniz suyu ile kolayca çözmeniz mümkündür. Ayrıca deniz suyu saç derinizin yağ oranın da dengelenmesini sağlar.
Eğer cilt problemlerinizden şikayetçiyseniz, kimyasal ürünlere paranızı harcamak yerine denizle daha çok haşır neşir olmanızda fayda var. Çünkü denizin içerisinde yer alan mineraller ve tuzlar, güneş ile birlikte çalışarak sivilce, siyah nokta, mantar ve sedef gibi hastalıklardan kurtulmanıza yardımcı olur. Bonus olarak cildinizdeki pürüzlerin ve gözeneklerin kapanmasında da faydalıdır.
Uyku sorunu yaşayan ve huzursuz bir ruh hali içinde olanlara denize gitmeleri tavsiye edilir. Bol miktardaki magnezyum sayesinde yüzme esnasında kaslarınız gevşer ve hem ruhen hem de bedenen size rahatlık hissi verir. Yüzme sonrası uykunuz gelebilir ve kısa süreli bir uyku günün kalanında daha dinç olmanızı sağlar.
Deniz suyunun sağladığı faydalar arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi de yer alır. Denizde yüzmeye başladığınız anda kırmızı kan hücreleriniz %5 ile %20 arasında artar. Beyaz kan hücrelerinizdeki sayı ise bundan daha da fazladır. Yüzme esnasında gözenekleriniz açılır, böylece deniz suyundaki mineraller vücudunuz tarafından emilir ve vücudunuz için zararlı olan toksinler vücudunuzdan atılır. Bağışıklık sistemi zayıflamış, anemi ve yüksek kan şekeri bulunan insanlar için deniz harika bir şifa kaynağıdır. Ayrıca deniz suyu kan dolaşımınızı hızlandırarak kalbinizin gereğinden fazla yorulmasını engeller ve uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar.
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