Deniz suyu ile bu sağlık sorunlarına savaş açacaksınız! Siyah noktalar, kepeklenme, bağışıklık...

Yaz aylarında serinlemenin ve ferahlamanın en güzel yollarından biri de tabii ki deniz girmektir. Yazın sıcaklığını teninizde hissetmeye başlamışken ve serinlemeye ihtiyaç duyarken kendinizi plajlara ve denizin serin sularına atmanız vücudunuza çok iyi gelecek. Çünkü deniz suyunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte deniz suyunun faydaları...

AĞIZ SAĞLINA YARARLIDIR

Deniz suyunun içeriğinde yer alan florid asit ağız ve diş sağlığı için oldukça faydalıdır. Deniz suyuyla yapacağınız gargara sayesinde ağız içi yaraları, diş eti kanaması, diş çürükleri ve boğaz ağrısı gibi birçok problemin iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta gargara yaptığınız esnada deniz suyunu yutmamaktır. Yutulan deniz suyu sizi bir problemden uzaklaştırırken başka problemlerle karşılaşmanıza neden olabilir.

KEPEKLENMEYİ BİTİRİR

Saçlarınızın güzel ve sağlıklı görünmesini engelleyen kepek sorunu için çeşitli şampuanlar denemek yerine bu problemi deniz suyu ile kolayca çözmeniz mümkündür. Ayrıca deniz suyu saç derinizin yağ oranın da dengelenmesini sağlar.