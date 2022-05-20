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  4. Deniz uçağı tespit etti! Kesilen ceza dudak uçuklattı

Deniz uçağı tespit etti! Kesilen ceza dudak uçuklattı

20.05.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen kuru yük gemisine, 1 milyon 746 bin 429 lira para cezası uygulandı. Öte yandan kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı. İşte haberin detayları...

Deniz uçağı tespit etti! Kesilen ceza dudak uçuklattı

İzmit Körfezi'nde deniz uçağı ile yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 746 bin 429 Türk Lirası ceza kesildi.

DENİZ UÇAĞI TESPİT ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Yılport Yarımca Limanı’nda demirli bir geminin balast döktüğü tespit edildi.

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MİLYON LİRALIK CEZA

Komorlar bandıralı ‘Artey’ isimli kuru yük gemisine 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı. (DHA)

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İzmit
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