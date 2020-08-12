Denizden çıktığınızda bunları uygulamayı ihmal etmeyin! Harika saçlar için...

Seyahat ederken, özellikle de deniz tatillerinde, güzel görünmek çok fazla zamanımızı alabiliyor. Birkaç günlük bir kaçamak bile olsa plajda geçirdiğimiz süre saçlarımızı zayıflatıyor. Hava değişimi sebebiyle yıpranan saçlar, doğal güzelliğimize gölge düşürüyor. Oysa birkaç etkili saç bakım tüyosuyla tüm bu sorunların önüne geçmek mümkün! Saçlarımızı, ruhumuza ve bedenimize iyi gelen deniz suyunun zararlı etkilerinden korumak için biraz dikkatli olmak ve deniz sonrasında da saçlarımıza ihtiyacı olan özeni göstermek yeterli. Sizin için hazırladığımız tüyolar sayesinde saçınızı şekillendirmeye daha az zaman ayırarak, denizden çıktığınızda mükemmel görünecek saçlara sahip olabilirsiniz!

SAÇLARINIZI NEMLENDİRİN!

Özellikle tatildeyken, güne tazelenmiş ve yepyeni bir başlangıç yapmak isteriz. Her sabah duş almak daha enerjik olmamızı sağlar. Ancak özellikle yaz aylarında yüksek olan nem oranı, yeni yıkanmış ve tüm doğal yağlarından arınmış saçınızın kısa sürede kabarmasına sebep olur. Tüm bunların üzerine tuzlu deniz suyu ya da havuzlardaki klor eklendiğinde saçlarımız kurur ve sertleşir. Bu durumun önüne geçmek için havuza ya da denize girdikten sonra mutlaka saçlarınızı durulayın. Böylece klor ve tuzun saçınızı kurutmasının önüne geçebilirsiniz! Saçınızın harika görünmesini sağlayacak bir başka yöntem de yanınızda getirdiğiniz durulanmayan saç kreminizi denizden çıktıktan hemen sonra deniz tuzu ve klordan arındırılmış saçınıza uygulamaktır.