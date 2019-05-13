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Denizkurdu tatbikatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük tatbikatlarından olan "DENİZKURDU-2019" tatbikatı Anadolu’yu saran Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de eş zamanlı olarak başladı.Fiili ve atışlı olarak icra edilecek tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekâta hazırlık seviyesini artırmak.Düzenlenen tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 110 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve Amfibi Hücum Timleri, SAT ve SAS görev timleri ile kıyı birlikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri K.lığından deniz harekâtına taktik hava desteği, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları,Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından Arama Kurtarma Korvetleri, Sahil Güvenlik Botları, Karakol Uçakları ve Sahil Güvenlik Helikopterleri olmak üzere toplam 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile yaklaşık 25 bin 900 personel katıldı.Tatbikatın özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele konularında, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının katılımı ile kurumlar arası eşgüdüm usul ve esasları denenecek, tatbikat senaryosuna NATO akreditasyon süreci devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı “Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE)” ile üniversiteler de katkı ve destek sağlıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük tatbikatlarından olan "DENİZKURDU-2019" tatbikatı Anadolu’yu saran Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de eş zamanlı olarak başladı.
Fiili ve atışlı olarak icra edilecek tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekâta hazırlık seviyesini artırmak.
Düzenlenen tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 110 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve Amfibi Hücum Timleri, SAT ve SAS görev timleri ile kıyı birlikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri K.lığından deniz harekâtına taktik hava desteği, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları,
Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından Arama Kurtarma Korvetleri, Sahil Güvenlik Botları, Karakol Uçakları ve Sahil Güvenlik Helikopterleri olmak üzere toplam 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile yaklaşık 25 bin 900 personel katıldı.
Tatbikatın özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele konularında, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının katılımı ile kurumlar arası eşgüdüm usul ve esasları denenecek, tatbikat senaryosuna NATO akreditasyon süreci devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı “Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE)” ile üniversiteler de katkı ve destek sağlıyor. Tatbikat, 2018 yılında oluşturulan ve Mavi Vatan-19 Tatbikatı’nı da yöneten Deniz Harp Merkezi Komutanlığında kurulacak olan Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından idare ediliyor. Birlik ve gemiler Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Foça, Aksaz, Mersin, İskenderun’dan hareket ederken, tatbikatta harekâta hazırlık faaliyetleri, deniz harekât görevleri ile kriz ve harp dönemine yönelik eğitimler ve fiilî silah atışları yapılacak. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı tüm kıyı birlikleri tarafından görevlerine yönelik olarak üs ve limanların savunulması, doğal afetlerle mücadele, orman yangınlarına müdahale, lojistik ve teknik destek sağlanması ile Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer saldırılara karşı korunma eğitimleri verilecek.

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı

Denizkurdu tatbikatı başladı
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