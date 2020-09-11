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Denizlerin prensi tezgaha düştü! Kilosu 170 lira

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Çanakkaleli balıkçılar tarafından bu dönemde oltayla avlanan lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahlarda satılmaya başladı.

Denizlerin prensi tezgaha düştü! Kilosu 170 lira

Balık tezgahlarındaki çeşitlilik, av yasağının sona erdiği 1 Eylül itibarıyla arttı. Büyük teknelerin ağlarını mavi sulara bıraktığı Çanakkale'de, lezzetiyle nam salan ve "denizlerin prensi" olarak nitelendirilen lüfer de bu dönemde olta balıkçıları tarafından avlandı.

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Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine, bu yıl yeni av sezonunun açılmasıyla tezgahlarda balık çeşidinde artış görüldüğünü söyledi. Bu yıl palamutun yoğun şekilde avlanacağı düşüncesi taşıdıklarını belirten Özkurnaz, şunları söyledi:

"Denizlerimizin prensi olan lüfer, bugün ilk kez tezgahlarda yerini aldı ve kilogramı 170 liradan satışa çıktı. Bu yıl inanıyoruz ki balıkçılık daha çok artacak. Vatandaşlarımız da balıkları rahat şekilde tüketecekdiye düşünüyoruz."

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"Balıklarımız bu sene boğaza oldukça erken giriş yaptı. Bu da balıkçılığın iyi olacağını ve buna bağlı tüketiminin de çok olacağını gösteriyor."

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Balıkçı Tuncay Dinç de lüferin ilk defa tezgahlarda yer aldığını belirterek, "İnşallah bundan sonra palamut ve lüfer olacak. İlerleyen günlerde, kasım ayında ekim ayının sonunda lüfer, çinekop olacak. En güzel balık, lüfer balığı. Lezzet bakımından denizin en güzel balığı, lüfer balığıdır" ifadelerini kullandı.


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