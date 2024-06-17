Alev alan araçtan emekleyerek çıktı! Kayıplara karışan yaralı parka oturmaya gitmiş: Aklım başımda değildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarpıp, takla atarak bahçeye düşen otomobilden emekleyerek çıkan ve olay yerinden kaçan Kemal Ceylan (41), gittiği hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ceylan'ın kazanın şokuyla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

ALEV ALAN ARAÇTAN FIRLADI

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Selçuk Yıldız (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç duvara çarpıp, havada takla atarak bir mobilya fabrikasının bahçesine düştü. Alev alan araçtan fırlayan 2 kişi metrelerce savrularak yere düşerken, ters dönerek duran otomobildeki Kemal Ceylan da emekleyerek çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

EMEKLEYEREK ÇIKAN YARALIYA ULAŞILAMADI

Fabrikanın bekçisi ile çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araçtan fırlayan sürücü Selçuk Yıldız ile yanındaki Filiz Uğuroğlu (48), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ters dönen otomobilden emekleyerek çıktığı görülen 3'üncü yaralıya ise olay yerinde ulaşılamadı.

'AKLIM BAŞIMDA DEĞİLDİ'

Polis tarafından aranan Kemal Ceylan'ın dün akşam saatlerinde hastaneye giderek tedavi olduğu, taburcu olan Ceylan'ın hastane polisine verdiği ifadede, "Kazadan sonra şok geçirdim. Aklım başımda değildi. Olay yerinden neden ayrıldığımı da hatırlamıyorum. Bir parkta oturup, kendime geldikten sonra hastaneye geldim" dediği öğrenildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





