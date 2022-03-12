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  4. Denizli'de arkadaş katili oldu, 'mağdurum' yalanı böyle ortaya çıktı

Denizli'de arkadaş katili oldu, 'mağdurum' yalanı böyle ortaya çıktı

12.03.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de aynı araçta yolculuk ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı Onur Ş., önce cinayeti işlemediğini söyleyip mağdur yalanı uydurdu ancak polise verdiği çelişkili ifadeler sonucu katil olduğu ortaya çıktı. Arkadaşı tarafından göğsünden 3 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Çoşgun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Çoşgun’un kullandığı otomobil ile boş bir araziye gelen Onur Ş., burada arkadaşıyla tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası ikili araçtan çıkarak kavga etmeye başladı. Bu sırada Onur Ş., yanında bulundurduğu bıçak ile Çoşgun’u 3 bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı. Kanlar içinde Çoşgun’u yerde gören Onur Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

CİNAYETİ BAŞKA BİRİNİN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Çoşgun’a yaptığı ilk müdahalenin ardından Serverazi Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerine gelen görevlilere yanlarında tanımadığı bir kişinin daha bulunduğunu, arkadaşı ve kendisini yaraladıktan sonra kaçtığını söyleyen Onur Ş., elinden hafif yaralı olduğu için Servergazi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Mağdur rolü yapan Onur Ş.'nin çelişkili ifadeleri ve kaçan 3'üncü bir kişiye ait eşkal verilmemesinden şüphelenen ekipler, detaylı bir çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından görevliler etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Araçta 2 kişi olduğunu anlayan ekipler, mağdur rolü yapan Onur Ş.'nin arkadaşını yaraladığını belirledi. Hastanede gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü.

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Arkadaşı tarafından göğsünden 3 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Çoşgun’un ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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