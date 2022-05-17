Denizli'de korkunç kaza! Tıra çarpan otomobil bir aileye mezar oldu, sıkışan cansız bedenleri güçlükle çıkarıldı

Denizli'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu. Çivril ilçesine bağlı Kudret Çalık Bulvarı üzerinde yaşana trafik kazasında Hüseyin Erten (28) idaresindeki otomobil, yol üzerinde park halinde olan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına girdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVLİ ÇİFT FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri baba Hüseyin Erten ve yolcu konumundaki anne Yasemin Erten’in (25) hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 5 yaşındaki oğlu Osman Erten’i yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Araçta feci şekilde sıkışan çiftin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatılan olay da tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)

