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Genç Batuhan'ın acı sonu... Bisikletiyle karşıya geçmek isterken otomobil çarptı

17.05.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yaşanan feci kazada, bisikletiyle yoldan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Batuhan Demirel'e otomobil çarptı. Feci kaza sonrası Batuhan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise kayıplara karıştı. Kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedilirken, parçalanan bisiklet yola dağıldı.

Genç Batuhan'ın acı sonu... Bisikletiyle karşıya geçmek isterken otomobil çarptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bisikletiyle yoldan karşıya geçmek isteyen genç Batuhan, feci şekilde can verdi. Batuhan'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü her yerde aranırken, parçalanan bisikletin parçaları ise yola savruldu...

Kaza, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kullandığı bisikletle kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Demirel'e, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AHS 903 plakalı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Demirel, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Bisikleti ise çarpmanın etkisiyle parçalanarak asfalta dağıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, ağır yaralanan Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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GÖRGÜ ŞAHİDİ, YAŞANANLARI ANLATTI

Polis, kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya şahit olan motosikletli kurye İbrahim Özlen, bisikletli Demirel'in kara yolunun karşısına geçmeye çalıştığı anda otomobilin çarptığını, ardından sürücünün durmak yerine olay yerinden kaçtığını söyledi.

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ARAÇ KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Kaza anı ise kara yolunda başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında Batuhan Demirel'in bisikletiyle kara yolunun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması ve takla atarak yere düşmesi yer alıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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