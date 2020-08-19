Denizli'de sokak düğünleri yasaklandı

Vali Vekili Mehmet Okur başkanlığında yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına göre, sokak düğünleri, nişan, kına, sünnet dahil olmak üzere yasaklandı.

Düğün salonu olmayan ilçelerde ilgili kaymakamlıklarca belirlenecek pazar yeri veya okul bahçesi, düğün alanı olarak kullanılabilecek.

Düğün, nişan, sünnet düğünü, kına ve benzeri etkinlikler, 10.00-24.00 arasında 2 saati geçmeyecek şekilde yapılabilecek. Bu etkinliklerde, yiyecek veya yemek ikramında bulunulamayacak.

Davetlilerin oynamasının yasaklandığı düğünlere, gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1 ve 2. derece yakınları hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşlar katılamayacak.

Kentte ayrıca 65 yaş ve üstündekilerin 17.00-19.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanması, 17.00'den sonra market, pazar yeri ve alışveriş merkezlerinde bulunması, cenaze törenleri ile mevlit, dua merasimleri ve benzeri kalabalık etkinliklere katılması, sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere gitmesi yasaklandı.

AA

