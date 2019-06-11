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Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

Fransa'dan memleketleri Denizli'ye tatile gelen Osman Kurt'u (60) döverek öldüren, oğlu Özgür Kurt'u (40) da ağır yaralayan 4 saldırgan, Pamukkale'deki evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Kendilerini jandarma olarak tanıtan şüphelilerin, baba ile oğlunu karakola çağırıp, yollarını kestiği belirlendi. Jandarma ekipleri, öldürülen Osman Kurt ile oğlunun, olaydan 1 gün önce ziyaret için gittikleri özel yaşlı bakımevinde bir kadın görevliyi darp ettiklerini tespit etti.

Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan Osman Kurt, bir süre önce tatil için ailesiyle birlikte memleketi Denizli'nin Bekilli ilçesine geldi. Osman Kurt, 6 Haziran günü saat 10.00 sıralarında, yakınlarına jandarma karakoluna ifadeye çağrıldıklarını söyleyip, oğlu Özgür Kurt'un kullandığı otomobille yola çıktı. Ancak Kırsal Çamköy Mahallesi çıkışına geldikleri sırada otomobilin yolu, bir grup tarafından kesildi. Baba ve oğlu, otomobilden indirilip, öldüresiye dövüldü.

OĞUL ÖZGÜR KURT'UN YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Saldırganların kaçmasının ardından Özgür Kurt, cep telefonundan 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Özgür Kurt ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İFADEYE ÇAĞRILMADIKLARI, TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından baba ve oğlunun ifadeye çağrılmadığı, saldırganlar tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Çok yönlü araştırma başlatan jandarma ekipleri, öldürülen Osman Kurt ile oğlunun, olaydan 1 gün önce ziyaret için gittikleri özel yaşlı bakımevinde bir kadın görevliyi darp ettiklerini belirledi. Saldırganların da darp edilen kadının yakınları olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, bugün Pamukkale ilçesindeki evlerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, telefonla aradıkları baba ve oğlunu, kendilerini jandarma gibi tanıtarak, ifade için karakola çağırdıkları, plakaları sökülmüş 3 ayrı otomobil ile yollarını kesip, olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. 4 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor. (DHA)

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Denizli tuzak baba-oğul

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