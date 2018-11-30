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Denizli'den kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 20:46 | Son Güncelleme

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen otomobile yolcu otobüsü çarptı. Açılan kapıdan yola fırlayan otomobilin sürücüsü Mehmet Öztürk (51),otobüsün altında sürüklenerek yaşamını yitirdi. Otobüsteki 3 yolcu da yaralandı.

Kaza bugün saat 15.30 sıralarında, Acıpayam ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Antalya yönüne giden Y. Ç. (57) yönetimindeki yolcu otobüsü, kavşaktan kontrolsüz olarak anayola çıkış yapan Mehmet Öztürk'ün kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Öztürk, otobüsün altında sürüklenerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre otobüsteki 3 yolcu da hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

YOLCULARIN İFADESİ ALINDI

Otomobil sürücüsü Öztürk'ün cesedi, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise ifadeleri alındıktan sonra başka bir otobüsle Antalya'ya gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli acıpayam Kaza trafik kazası

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