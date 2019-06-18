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Denizli'de yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 20:28 | Son Güncelleme

Denizli'de yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayıralan Mahallesi Köçekderesi mevkisinde çobanlık yapan Mehmet Durmaz ile damadı Zafer Dal, koyunlarını otlatırken bölgede gök gürültülü sağanak başladı.

Çobanlar sürülerini alıp çadıra gitmeye çalışırken, yakındaki ormanlık alanda hayvanların otladığı bölgeye yıldırım düştü, 15 koyun telef oldu.

Telef olan koyunlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince açılan bir çukura gömüldü.

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koyun sağanak tarım telef yağış Yıldırım

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