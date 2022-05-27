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Depeche Mode üyesi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti

26.05.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İngiliz grup Depeche Mode üyesi Andy Fletcher 61 yaşında hayatını kaybetti.

Depeche Mode üyesi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz grup Depeche Mode üyesi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti.

Fletcher 80'li yıllarda bir araya gelen grubun kurucularındandı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yakın arkadaşımızın, ailemizden birinin ve grup üyemizin zamansız ölümü karşısında şoke olduk ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz" denildi.

Depeche Mode kurulduğu yıllardan bu yana liste başı elektronik şarkılarla isminde söz ettiriyor.

Fletcher, Just Can't Get Enough, Personal Jesus ve Enjoy the Silence gibi şarkıların grubun diğer üyeleri ile birlikte yaratıcısıydı.

Basildon'da 1980'de kurulan grup, iki yıl önce en iyilerin yer aldığı Rock and Roll Hall of Fame listesine dahil edildi.

Andy Fletcher, Nottingham'da doğmuştu.

Müzik dünyasının ünlü isimleri Fletch olarak bilinen ismin ölümü üzerine taziye mesajı yayımlıyor.

Depeche Mode grubu Berlin'de, yıl 1984

The Cure'un davulcusu Lol Tolhurst, Fletcher'ın ölümü karşısında "çok üzüldüğünü" belirten bir mesaj paylaştı.

Brian Jonestown Massacre grubunun solisti Anton Newcombe de "Anıyorum" mesajını paylaştı.

Grup, ilk kurulduğunda solist Dave Gahan, gruptan sonradan ayrılan Alan Wilder, Andrew Fletcher ve Martin Gore tarafından kuruldu.

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İngiltere
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